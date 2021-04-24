УПЛ. Днепр-1 - Минай 3:0. Нужно одним, а забивали другие

Победа над "Десной" немного спутала карты. На мгновение показалось, что "Минай" может спастись и не быть безнадежным. Но это иллюзия. Сейчас по игре закарпатцы – априори самый худший коллектив УПЛ.

А худшему путь в Первую лигу. Матч на поле "Днепра-1" четко показал, насколько безнадежен "Минай". Даже при медленном темпе закарпатцы не удосужились показать что-то в атаке, а в защите допускали ужасные индивидуальные ошибки.

Эпизод с назначением пенальти за прикосновение руки Ткачука к спине Булецы оставим за скобками. Эксперты говорят, что пенальти за такое назначать не надо, но Довбик все равно пальнул выше ворот. Напротив, нереализованный соперником супер-шанс должен был вдохновить закарпатцев минимум на ничью – стоять до пропущенного. Но вдохновение – ничто, если нет мастерства.

Чуже простил сопернику еще до того, как Довбик пробивал пенальти – не попал в дальний угол. Немного позже Артем пытался реабилитироваться, но удар низом в направлении ближнего угла потянул Попович. Выше ворот пробил Булеца, однако каждый такой момент акцентировал на немощности минайской обороны. Долго так продолжаться не могло.

Довбик все же реабилитировался, когда точно пробил низом из пределов штрафной площади после нескольких маневров с мячом (1:0). Впоследствии Булеца шикарно влепил в девятку ударом со штрафного, а добил "Минай" еще в первом тайме голом с пенальти Марио Чуже. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой Шемми Маембе – на этот раз без вопросов к арбитру.

Этот матч был далек от зрелища. Команды играли медленно, да еще и арбитраж тормозил динамику. В середине второго тайма судьи минут пять разбирались с голом Андрея Ткачука. После подачи углового в мяч сыграл Ахмедзаде, затем пробил Матич, мяч отскочил к Ткачуку на дальней штанге, который беспрепятственно попал в цель. После долгих-долгих просмотров Коваленко и Иванов наконец вынесли вердикт: положение "вне игры". Ну, пусть так.

Особой погоды этот гол не делал. "Минай" – последний и останется таким независимо от результата "Олимпика". Ведь, имея поровну очков с дончанами, закарпатцы уступают конкуренту по дополнительным показателям. Следовательно, в трех последних турах где-то обязательно нужно брать очки. А в соперниках будут "Заря", "Шахтер" и "Ворскла". Очень сложное положение.

"Днепр-1" доигрывал этот матч так, как и начинал – спокойно и неторопливо. Йовичевич выпустил на замену не основных Билла и Гонсалвеза, которые проявили себя очень неплохо. Бразилец даже мог забить, но не хватило точности. Как и, собственно, Марио Чуже, который также провел отличный матч.

Ни добавить, ни убавить. Очки очень нужны "Минаю", но забивал "Днепр-1". Яркая демонстрация того, что на одном только желание далеко не уедешь. Нужно еще мастерство.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена" (без зрителей)

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Виктор Матяш (Донецк)

СК "Днепр-1" - ФК "Минай" 3:0

Голы: Артем Довбик 28, Сергей Булеца 32, Марио Чуже 44 (пен.)

СК "Днепр-1": Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 76), Игорь Когут (Билл 46), Сергей Булеца (Егор Ярмолюк 76), Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже (Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 81), Александр Сваток, Арсений Батагов

ФК "Минай": Андрей Попович, Тарас Сакив (Сиака Багайоко 83), Анатолий Нуриев, Артем Милевский (Угочукву Огбонная 83), Шемми Маембе (Александр Петрусенко 46), Андрей Ткачук (Репо Малепе 84), Рустам Ахмедзаде, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Виталий Бойко, Александр Снижко

Предупреждения: Арсений Батагов 20, Марио Чуже 73 - Андрей Ткачук 31, Шемми Маембе 43, Виталий Бойко 53, Анатолий Нуриев 62, Александр Петрусенко 80

Нереализованный пенальти: Артем Довбик 17