СК Днепр-1 - ФК Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома уверенно обыграл "Минай" со счетом 3:0. Подопечные Игоря Йовичевича сделали результат в первом тайме: счет открыл Артем Добвик, со штрафного забил Сергей Булеца, а в самой концовке первых 45 минут Марио Чуже реализовал пенальти. После этого тура днепряне имеют в своем активе 29 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у "Миная" 18 баллов и команда расположилась на последней строчке.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена" (без зрителей)

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Виктор Матяш (Донецк)

СК "Днепр-1" - ФК "Минай" 3:0

Голы: Артем Довбик 28, Сергей Булеца 32, Марио Чуже 44 (пен.)

СК "Днепр-1": Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 76), Игорь Когут (Билл 46), Сергей Булеца (Егор Ярмолюк 76), Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже (Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 81), Александр Сваток, Арсений Батагов

ФК "Минай": Андрей Попович, Тарас Сакив (Сиака Багайоко 83), Анатолий Нуриев, Артем Милевский (Угочукву Огбонная 83), Шемми Маембе (Александр Петрусенко 46), Андрей Ткачук (Репо Малепе 84), Рустам Ахмедзаде, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Виталий Бойко, Александр Снижко

Предупреждения: Арсений Батагов 20, Марио Чуже 73 - Андрей Ткачук 31, Шемми Маембе 43, Виталий Бойко 53, Анатолий Нуриев 62, Александр Петрусенко 80

Нереализованный пенальти: Артем Довбик 17