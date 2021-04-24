Недопустимо длинная пауза. Судьи отменяли гол Миная более пяти минут

В матче 23-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Минаем" не было напряженной борьбы, однако это не помогло арбитру Юрию Иванову отсудить качественно. Эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек убежден, что решение назначить пенальти в ворота закарпатцев за прикосновение Ткачука к спине Булецы было ошибочным.

Как пример Сергей Александрович вспомнил матч "Ворскла" - "Днепр-1", в котором арбитр Копиевский в очень похожем эпизоде ​​назначил не пенальти, а показал упавшему игроку желтую карточку за симуляцию. Эксперт говорит, что так следовало сделать и Иванову.

- У меня есть претензии к Иванову не только по итогам этой игры, но и вообще – слабый арбитр, не уровня Премьер - лиги. Очень часто Иванов вляпывается в скандалы и неприятные истории, что лишь подтверждает его низкую квалификацию. Хочу остановиться на моменте с назначением пенальти на 15-й минуте, - говорит Сергей Шебек. - Необоснованное решение. Сразу вспоминаю момент из игры "Ворскла" - "Днепр-1", в котором Челядин за такое же падение получил желтую карточку за симуляцию. Считаю, что нужно было и Булецу наказать за "нырок", ведь он, почувствовав прикосновение к спине, прогнулся, принял позу лука и симулировал падение. Если судить строго и последовательно – это желтая за симуляцию, но компромиссным решением было бы просто продолжить игру. Но отнюдь не пенальти, - сказал Шебек. - Мне интересно, как Куратор прокомментирует два одинаковых эпизода и абсолютно разные решения его подопечных. Неужели и сейчас оправдает обоих?

Также Сергей Шебек не оставил без внимания эпизод в середине второго тайма, когда относительно гола Ткачука судьи принимали решения более пяти минут.

- Это недопустимо. VAR должен помогать, а здесь он явно вредил. Судьи более пяти минут принимали решение по голу "Миная". Зачем это нужно? Отмечу, что арбитром VAR в этом матче был Андрей Коваленко. Он, как и Иванов, – слабый судья. Вместе они только навредили футболу как неправильными решениями, так и недопустимо длинными паузами, - сказал эксперт.

Добавим, что "Днепр-1" обыграл "Минай" в матче 23-го тура УПЛ со счетом 3:0.