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Костышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник "Колоса" прокомментировал скандал

Костышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде

ФК "Колос"

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин после матча с "Ворсклой" высказался насчет инцидента с участием 4-х игроков команды в поезде.

"Понимаете, это появилось перед матчем. Мы понимаем, что футболисты виноваты. Но как раздули, разнесли. Знаете, наверное, убийство легче, чем то, что они наделали. Столько грязи вылилось. Мы сами разберемся.

В первую очередь – президент, который занялся этим вопросом. Он разберется сам, выяснит что к чему и найдет правду. Ну не можно обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну не можно одной статьей разносить пацанов. Журналист Сенькив просто уничтожил пацанов морально. Он очень грязно говорил. Я очень хочу их защитить, не знаю как. Не хочу быть таким, как Сенькив.

Но он с с таким наслаждением их позорил, что у меня такое чувство, что он сам этим занимается. Что он сам, б##, ходит с писюном надроченным, б##, и участвует в гей-парадах. Он такой кайф от этого получал, что капец. Без доказательств, без ничего. Моих футболистов не надо трогать, я сам разберусь с ними.

Они виноваты, они наказаны только за то, что попали в эту ситуацию. А так повернули, такое чувство, что они людей поубивали. Без ничего. Только девушка написала статью. Все, статью написала. Если я сейчас напишу статьи какие-то?" – рассказал Костышин.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
24.04.2021 в 21:15
В общем вывод - не бухайте в поездах и имейте уважение к людям.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
24.04.2021 в 21:17
А чого ти ЛГБТешник не дотримуєшся цього ?
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+1
0
DimON1976 (Днепр)
24.04.2021 в 21:13
"Пацаны" опозорили себя сами! Нормальный клуб выгнал бы всех троих на уй!!!
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+1
-2
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Динамiт (Василькiв)
24.04.2021 в 21:17
А ти там був заднєпивід ???
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.04.2021 в 21:11
ДА УЖш....
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0
-1


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