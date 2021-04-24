Костышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин после матча с "Ворсклой" высказался насчет инцидента с участием 4-х игроков команды в поезде .

"Понимаете, это появилось перед матчем. Мы понимаем, что футболисты виноваты. Но как раздули, разнесли. Знаете, наверное, убийство легче, чем то, что они наделали. Столько грязи вылилось. Мы сами разберемся.

В первую очередь – президент, который занялся этим вопросом. Он разберется сам, выяснит что к чему и найдет правду. Ну не можно обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну не можно одной статьей разносить пацанов. Журналист Сенькив просто уничтожил пацанов морально. Он очень грязно говорил. Я очень хочу их защитить, не знаю как. Не хочу быть таким, как Сенькив.

Но он с с таким наслаждением их позорил, что у меня такое чувство, что он сам этим занимается. Что он сам, б##, ходит с писюном надроченным, б##, и участвует в гей-парадах. Он такой кайф от этого получал, что капец. Без доказательств, без ничего. Моих футболистов не надо трогать, я сам разберусь с ними.

Они виноваты, они наказаны только за то, что попали в эту ситуацию. А так повернули, такое чувство, что они людей поубивали. Без ничего. Только девушка написала статью. Все, статью написала. Если я сейчас напишу статьи какие-то?" – рассказал Костышин.