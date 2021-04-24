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Костышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде
Наставник "Колоса" прокомментировал скандал
ФК "Колос"
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин после матча с "Ворсклой" высказался насчет
"Понимаете, это появилось перед матчем. Мы понимаем, что футболисты виноваты. Но как раздули, разнесли. Знаете, наверное, убийство легче, чем то, что они наделали. Столько грязи вылилось. Мы сами разберемся.
В первую очередь – президент, который занялся этим вопросом. Он разберется сам, выяснит что к чему и найдет правду. Ну не можно обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну не можно одной статьей разносить пацанов. Журналист Сенькив просто уничтожил пацанов морально. Он очень грязно говорил. Я очень хочу их защитить, не знаю как. Не хочу быть таким, как Сенькив.
Но он с с таким наслаждением их позорил, что у меня такое чувство, что он сам этим занимается. Что он сам, б##, ходит с писюном надроченным, б##, и участвует в гей-парадах. Он такой кайф от этого получал, что капец. Без доказательств, без ничего. Моих футболистов не надо трогать, я сам разберусь с ними.
Они виноваты, они наказаны только за то, что попали в эту ситуацию. А так повернули, такое чувство, что они людей поубивали. Без ничего. Только девушка написала статью. Все, статью написала. Если я сейчас напишу статьи какие-то?" – рассказал Костышин.
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