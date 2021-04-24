Йовичевич: Мы максимально серьезно готовились к Минаю

"Днепр-1" в 23-м туре УПЛ переиграл "Минай" со счетом 3:0. После матча главный тренер днепрян прокомментировал разгромную победу над соперником:

- Мы максимально серьезно готовились к "Минаю", потому что увидели, на что они способны, против "Десны". Фавориты не всегда побеждают, но мы были настроены хорошо. И победили, думаю, заслуженно. В первом тайме структура и организация игры была совершенной. Во втором тайме изменение системы несколько игру разрушило, но разыгрались быстро. Во втором тайме имели моменты, даже лучше, чем в первом. В общем, повторюсь, победили заслуженно, и я поздравляю ребят с игрой.

- Перед игрой напоминали о счете первого круга?

- Это было одним из мотивационных фактором. И игра запала нам в душу. Мы готовились очень серьезно, и мотивация у всех ребят зашкаливала. Несмотря на место "Миная" в таблице, мы видели, на что они способны, и вышли с уважением к сопернику. Не расслаблялись, и несколько розыгрышей получилось очень хорошими, что радует. Радует и то, что провели шестой матч на ноль во втором круге. Это означает, что команда солидная и солидарная, тактически грамотная.

- Судя по составу, вы услышали болельщиков?

- И не только сегодня услышал болельщиков. Сегодня получили практику ребята, которые играли меньше, особенно Билл и Ярмолюк. Болельщики хотят видеть их больше на поле, потому что это молодые пацаны с большой перспективой. Также сыграл Вагнер. От всех них ждем большего, и они будут получать свои минуты. В то же время сейчас нет причин, чтобы снимать с игры кого-то из основного состава. Надо заслужить свое время и быть готовым выполнять важную работу не 20 минут или тайм, а все 95 минут.

- Сможет ли команда удивить "Шахтер"? И что с Логиновым и Назаренко?

- Думаю, они уже успеют восстановиться до окончания сезона. А Пихаленок с понедельника начнет тренировки с командой. Он занимается уже несколько дней индивидуально, боль не чувствует, поэтому должны подготовить немножко его к следующим играм.

Конечно, нас ожидает тяжелый матч, в котором фаворитом является "Шахтер". Ничего удивительного здесь нет. Будем готовиться серьезно, без давления. Просто хотим показать хороший футбол.