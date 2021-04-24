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Львов - Десна 1:0. Перевыполненный план

Премьер-лига
(1 голосов)

На команду Бессмертного никто не ставил, а они победили трижды подряд

Львов - Десна 1:0. Перевыполненный план

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Львів. "Арена Львов"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Тарас Клименко (Киев)
ФК Львов - Десна 1:0
Гол: Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 44
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Рафаэль Сабино 78), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра (Назарий Ныч 64), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Дмитрий Семенив 78), Эрнест Антви, Маруан Михоби
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Ефим Конопля 63), Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Евгений Чепурненко (Леван Арвеладзе 63), Андрей Гитченко, Денис Безбородько (Максим Дегтярёв 46), Андрей Мостовой (Артем Сухоцкий 46), Алексей Гуцуляк, Максим Имереков
Предупреждения: Энес Махмутович 56, Алексей Довгий 69, Фране Чирьяк 82 - Андрей Мостовой 27, Владислав Калитвинцев 77
Удаление: Владимир Якимец 90+3
Нереализованный пенальти: Алексей Гуцуляк 70

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В статье: ФК Львов Десна (Чернигов) Оливейра Ренан
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Комментарии (17)
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zhytomircity (Житомир)
24.04.2021 в 21:38
А нашим спонсорам Безсмертный не угодил:(
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Viktor Ivanjvich
24.04.2021 в 21:35
ИНТРИГА ребята ИНТРИГА возрастает -ещё завтра ЗАРЯ учудит с Олимпиком и воообще будет ....ц-
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0
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Shugart (Чернігів)
24.04.2021 в 21:34
Долго ли Десна будет зарабатывать на сливах матчей?, за 70 мин 0 ударов в створ.
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0
0
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 21:38
И пенальти конфетка )))
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0
0
Shugart (Чернігів)
24.04.2021 в 21:39
ага, я до удара уже видел как вратарь парирует))
0
0
Bogdan36 (Kiev)
24.04.2021 в 21:33
Вот это да!!! Поздравляю львовян с победой!"Львов" и "Колос" расчищают "Заре" путь к третьему месту--обыграли самых главных соперников. Грех такими подарками не воспользоваться."Десна" улетела на 6 место, но ещё можно все вернуть, т.к. в следующем туре ЛОБОВАЯ домашняя игра с "Колосом", а Полтава играет с "Динамо".Поживем- увидим!
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0
0
Quizzz (Lviv)
24.04.2021 в 21:31
Всіх вітаю з перемогою!!!
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+2
0
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 21:31
Не сомневался в таком результате ... обидно. Но коэффициент на победу Львова был 4,8 и шансов победить у Десны просто не было.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
24.04.2021 в 21:32
Ну Имереков и поставил. Инфинити надо ж отбивать.
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+1
0
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Drovko (Lviv)
24.04.2021 в 21:34
Значить то ваші проблеми
0
0
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 21:35
Иди сумерки таскай. С тобой никто не разговаривает чучело фекальное
0
-1
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Drovko (Lviv)
24.04.2021 в 21:29
Молодці...дотерпіли. А Безсмертному респект. Команду не впізнати.
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+2
0
Bruce2017 (Philadelphia)
24.04.2021 в 21:29
Щирі поздоровлення ФК Львів! Приємно бачити іншу команду яку ми давно чекали побачити!
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
24.04.2021 в 21:29
Ура, мы в шестёрке! Команда превратилась в стадо баранов.
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
24.04.2021 в 21:27
В номинации "осёл" матча Имереков занял первое место.
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 21:32
А Огиря и Полегенько стоявшие и смотревшие как забивали гол герои )))?
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0
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kotigorok (Чернігів)
24.04.2021 в 21:27
Песдець...
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