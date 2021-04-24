Львов - Десна 1:0. Перевыполненный план

Вот это да!!! Поздравляю львовян с победой!"Львов" и "Колос" расчищают "Заре" путь к третьему месту--обыграли самых главных соперников. Грех такими подарками не воспользоваться."Десна" улетела на 6 место, но ещё можно все вернуть, т.к. в следующем туре ЛОБОВАЯ домашняя игра с "Колосом", а Полтава играет с "Динамо".Поживем- увидим!