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Львов - Десна 1:0. Перевыполненный план
На команду Бессмертного никто не ставил, а они победили трижды подряд
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Львів. "Арена Львов"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Тарас Клименко (Киев)
ФК Львов - Десна 1:0
Гол: Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 44
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Рафаэль Сабино 78), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра (Назарий Ныч 64), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Дмитрий Семенив 78), Эрнест Антви, Маруан Михоби
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько (Ефим Конопля 63), Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Евгений Чепурненко (Леван Арвеладзе 63), Андрей Гитченко, Денис Безбородько (Максим Дегтярёв 46), Андрей Мостовой (Артем Сухоцкий 46), Алексей Гуцуляк, Максим Имереков
Предупреждения: Энес Махмутович 56, Алексей Довгий 69, Фране Чирьяк 82 - Андрей Мостовой 27, Владислав Калитвинцев 77
Удаление: Владимир Якимец 90+3
Нереализованный пенальти: Алексей Гуцуляк 70
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