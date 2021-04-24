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Шахтер приехал в Александрию с одним форвардом и без Патрика
В обойме нападающих "горняков" лишь 18-летний Вьюнник
shakhtar.com
Завтра, 25-го апреля "Шахтер" на выезде сыграет против "Александрии". Начало встречи - 17:00.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял з собой на этот поединок 20 игроков. Примечательно, что в списке футболистов донецкой команды присутствует лишь один нападающий.
Голкиперы: Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Витао, Валерий Бондарь.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Фернандо.
Форвард: Богдан Вьюнник.
Игру против "Александрии" пропускают Коноплянка, Исмаили и Мораес. Последний сегодня порвал крестообразные связки колена и выбыл на 6 месяцев. По причине дисквалификации в этом поединке также не сыграют Матвиенко и Майкон. Хавбек Алан Патрик уже приступил к тренировкам в общей группе "горняков", но Каштру не взял полузащитника на эту игру.
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