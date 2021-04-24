Шахтер приехал в Александрию с одним форвардом и без Патрика

Завтра, 25-го апреля "Шахтер" на выезде сыграет против "Александрии". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял з собой на этот поединок 20 игроков. Примечательно, что в списке футболистов донецкой команды присутствует лишь один нападающий.

Голкиперы: Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Витао, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Фернандо.

Форвард: Богдан Вьюнник.

Игру против "Александрии" пропускают Коноплянка, Исмаили и Мораес. Последний сегодня порвал крестообразные связки колена и выбыл на 6 месяцев. По причине дисквалификации в этом поединке также не сыграют Матвиенко и Майкон. Хавбек Алан Патрик уже приступил к тренировкам в общей группе "горняков", но Каштру не взял полузащитника на эту игру.