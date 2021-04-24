  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер приехал в Александрию с одним форвардом и без Патрика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер приехал в Александрию с одним форвардом и без Патрика

Премьер-лига
(1 голосов)

В обойме нападающих "горняков" лишь 18-летний Вьюнник

Шахтер приехал в Александрию с одним форвардом и без Патрика

shakhtar.com

Новина українською

Завтра, 25-го апреля "Шахтер" на выезде сыграет против "Александрии". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял з собой на этот поединок 20 игроков. Примечательно, что в списке футболистов донецкой команды присутствует лишь один нападающий.

Голкиперы: Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Витао, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Фернандо.

Форвард: Богдан Вьюнник.

Игру против "Александрии" пропускают Коноплянка, Исмаили и Мораес. Последний сегодня порвал крестообразные связки колена и выбыл на 6 месяцев. По причине дисквалификации в этом поединке также не сыграют Матвиенко и Майкон. Хавбек Алан Патрик уже приступил к тренировкам в общей группе "горняков", но Каштру не взял полузащитника на эту игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...