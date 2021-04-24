Вратарь Миная Попович: Даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать

Вратарь "Миная" Андрей Попович прокомментировал поражение от "Днепра-1" в матче 23-го тура УПЛ.

- Насколько неприятный результат?

– Что сказать? Вы сами все видели. Что тут собираться? Мы каждый матч собираемся, настраиваемся, выходим и в лужу. Что я могу сказать? Будем стараться, бороться. Так нельзя.

Ребятам сказал: "Бл###, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг". Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, кто услышал, кто нет – посмотрим.

- В первом тайме было много ошибок, привозов.

– Не знаю, может, психология какая-то. Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, бл###, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, бл###. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, что у кого.

- Показалось, что арбитр вас на свисток посадил.

– Я ему сказал: "Команда и так сильнее нас, бл### (извиняюсь). Ты каждый фол свистишь". Там на звук – сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, получается, бл###, там на звук – оп, желтую побежал дал. Тут скамейка "Днепра-1" что-то "экает", сразу свистнул. Что вы "экаете"? Уже во втором тайме было, 3:0 вы нас везете без всяких проблем. Легкий фол – скамейка кричит: "Э", а тот сразу за свисток хватается. На звук там бразилец или кто крикнул: "Ау", на тебе желтую сразу. Бл###, на звуки теперь будем свистеть, бл###. Не знаю, что сказать. Молодец, бл###.

- ВАР задержал матч, можно было кофе выпить.

– Да, и покурить еще можно было. Смотрит что-то, слушает. Что ты слушаешь? Иди посмотри. Я не знаю, момент не видел. Говорят, там сантиметры какие-то. В футболе же как говорят – в пользу атаки спорный момент. Где в пользу атаки? Слушал что-то, потом побежал, посмотрел и отменил. Понятно, что это не влияло на результат, но просто сам факт. Смешно.

- Арбитр объяснял, почему такая задержка была?

– Все стоим, смотрим, он что-то слушает? Что ты слушаешь? Ты главный судья, иди посмотри две секунды и все, от этого отталкивайся. Нет, он что-то слушает 5 минут, потом 5 минут посмотрел. Говорю, на результат не влияло, просто сам факт. Он сам не знал, что делать в этой ситуации.

- Что сказал тренер после матча?

– После таких матчей что сказать? Подбодрить как-то. А так, что говорить – не знаю. Если кому-то понравился второй тайм, надо так начинать с первых минут. А не как мы начали – пенальти, куча моментов у наших ворот. Я уже как-то давал интервью, сказал: "Люди, должны понять, что это УПЛ, у нас есть еще время для этого. Не поняли, наверное. Что я могу сделать? Я же бить не буду подряд каждого, что он там понимает или нет. Ты должен сам знать.

- Вы как капитан напихали?

– А как по-другому? Я в своей карьере играю впервые в УПЛ, мечтал всегда играть здесь. Вышли, такой путь проделали – и в первый же сезон вылетать? Я говорю команде: "У нас большая половина команды не играла в премьер-лигах. Такой шанс дался, надо зубами цепляться за такое, бл###. Я же не могу за всех. Понятно, что надо напихать. Но если люди не понимают, что я могу сделать? – рассказал Попович.

Поединок между "Днепром-1" и "Минаем" судил Юрий Иванов.