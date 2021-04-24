Ванат побил рекорд Алиева по голам за сезон чемпионата U21

В матче 23-го тура чемпионата Украины U21 "Динамо" обыграло "Ингулец", благодаря дублю форварда киевлян Владислава Ваната.

Эти забитые мячи стали для 19-летнего нападающего 22-м и 23-м в текущем сезоне первенства. Таким образом, Ванат побил рекорд экс-хавбека Александра Алиева, который бывший полузащитник установил в кампании 2006/07 - 21 гол.

Средняя результативность Владислава в нынешнем сезоне чемпионата U21 составляет больше одного мяча за матч, так как Ванат провел 22 игры.

Ванат также принимал участие в текущем сезоне первенства U19, где за семь поединков записал на свой счет шесть забитых мячей.