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Ванат побил рекорд Алиева по голам за сезон чемпионата U21
Владислав дважды поразил ворота "Ингульца"
Динамомания
В матче 23-го тура чемпионата Украины U21 "Динамо" обыграло "Ингулец", благодаря дублю форварда киевлян Владислава Ваната.
Эти забитые мячи стали для 19-летнего нападающего 22-м и 23-м в текущем сезоне первенства. Таким образом, Ванат побил рекорд экс-хавбека Александра Алиева, который бывший полузащитник установил в кампании 2006/07 - 21 гол.
Средняя результативность Владислава в нынешнем сезоне чемпионата U21 составляет больше одного мяча за матч, так как Ванат провел 22 игры.
Ванат также принимал участие в текущем сезоне первенства U19, где за семь поединков записал на свой счет шесть забитых мячей.
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