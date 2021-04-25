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ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд

Премьер-лига
(1 голосов)

Отсылка к известному скандалу?

ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд

Колос/Автор невідомий

Новина українською

Игроки ковалевского "Колоса" оригинально отпраздновали второй гол (Чурка) во вчерашнем матче против "Ворсклы". Подопечные Костишина изобразили поезд, таким образом, скорее всего, иронизируя недавний скандал с участием игроков команды.

Более того, клуб на официальной странице в Instagram выложил пост с фотографиями, подписав:

"Ту-т-у-у-у-у"

Напомним, что несколько дней назад в одном из украинских СМИ появилась информация о пьяном дебоше некоторых игроков "Колоса" в поезде, когда они возвращались из Ужгорода с игры против "Миная". Клуб никак официально не подал свое видение этого события, кроме как отрицание написанных фактов журналистами.

Читайте такжеКостышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде
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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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