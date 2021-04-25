ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд

Игроки ковалевского "Колоса" оригинально отпраздновали второй гол (Чурка) во вчерашнем матче против "Ворсклы". Подопечные Костишина изобразили поезд, таким образом, скорее всего, иронизируя недавний скандал с участием игроков команды.

Более того, клуб на официальной странице в Instagram выложил пост с фотографиями, подписав:

"Ту-т-у-у-у-у"

Напомним, что несколько дней назад в одном из украинских СМИ появилась информация о пьяном дебоше некоторых игроков "Колоса" в поезде, когда они возвращались из Ужгорода с игры против "Миная". Клуб никак официально не подал свое видение этого события, кроме как отрицание написанных фактов журналистами .