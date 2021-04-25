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Заря - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
Все больше команд претендуют на место луганчан
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" проиграла в прошлом туре "Ворскле", позволив полтавчанам и "Колосу" сократить отставание от третьего места. Сейчас у команды Скрипника есть две игры в запасе, победы в которых помогут им снова увеличить отрыв. Для этого нужно дважды подряд обыграть "Олимпик", который не так давно прервал серию из семи поражений. Коллектив Калитвинцева не планирует возвращаться в эту яму и точно отдаст все силы на поле.
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25 апреля. Запорожье. "Славутич-Арена"
"Заря" 14:00 "Олимпик"
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