Заря - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция

Луганская "Заря" проиграла в прошлом туре "Ворскле", позволив полтавчанам и "Колосу" сократить отставание от третьего места. Сейчас у команды Скрипника есть две игры в запасе, победы в которых помогут им снова увеличить отрыв. Для этого нужно дважды подряд обыграть "Олимпик", который не так давно прервал серию из семи поражений. Коллектив Калитвинцева не планирует возвращаться в эту яму и точно отдаст все силы на поле.

Favbet-лига. 23-й тур

25 апреля. Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" 14:00 "Олимпик"