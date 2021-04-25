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Динамо Киев - чемпион Украины сезона 2020/21
16-й титул для "бело-синих", девятый - для Луческу
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" в матче 23-го тура УПЛ обыграло "Ингулец", благодаря чему официально стало чемпионом Украины сезона 2020/21.
За три тура до конца чемпионата отрыв от "Шахтера" равен тринадцати очкам и даже в теории "горняки" не смогут их догнать. Ближайшие матчи против "Ворсклы", "Мариуполя" и "Колоса" стали для "Динамо" простой формальностью.
В этом году киевский клуб выиграл золотые медали под руководством Мирчи Луческу, который возглавил столичный коллектив летом 2020-го. За 23 тура "Динамо" добыло 18 побед, четыре раза сыграло вничью и лишь один раз проиграло. Неудачный результат был зафиксирован в ноябре, когда "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3.
"Динамо" прервало гегемонию "Шахтера", который выигрывал УПЛ четыре года подряд. Для киевского клуба сегодняшний титул чемпиона Украины стал уже 16-м в истории. У идущих следом "горняков" 13 золотых медалей.
В последний раз киевляне становились чемпионом Украины в сезоне 2015/16. Тогда коллективом руководил Сергей Ребров, при котором "Динамо" опередило "горняков" на семь пунктов в итоговой таблицы.
Вновь подтвердил свой статус самого титулованного тренера в истории украинского первенства и Мирча Луческу. Он в девятый раз стал чемпионом Украины. Прошедшие восемь триумфов он встречал будучи тренером "Шахтера". У Валерия Лобановского пять побед в рамках украинского первенства.
Также добавим, что у "Динамо" в этом сезоне будет отличный шанс сделать золотой хет-трик. Они стали чемпионом Украины, в сентябре 2020-го выиграли Суперкубок Украины, а в мае сыграют в финале кубка. Их соперником будет луганская "Заря".
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