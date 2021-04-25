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Динамо Киев - чемпион Украины сезона 2020/21

Премьер-лига
(7 голосов)

16-й титул для "бело-синих", девятый - для Луческу

Динамо Киев - чемпион Украины сезона 2020/21

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в матче 23-го тура УПЛ обыграло "Ингулец", благодаря чему официально стало чемпионом Украины сезона 2020/21.

За три тура до конца чемпионата отрыв от "Шахтера" равен тринадцати очкам и даже в теории "горняки" не смогут их догнать. Ближайшие матчи против "Ворсклы", "Мариуполя" и "Колоса" стали для "Динамо" простой формальностью.

В этом году киевский клуб выиграл золотые медали под руководством Мирчи Луческу, который возглавил столичный коллектив летом 2020-го. За 23 тура "Динамо" добыло 18 побед, четыре раза сыграло вничью и лишь один раз проиграло. Неудачный результат был зафиксирован в ноябре, когда "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3.

"Динамо" прервало гегемонию "Шахтера", который выигрывал УПЛ четыре года подряд. Для киевского клуба сегодняшний титул чемпиона Украины стал уже 16-м в истории. У идущих следом "горняков" 13 золотых медалей.

В последний раз киевляне становились чемпионом Украины в сезоне 2015/16. Тогда коллективом руководил Сергей Ребров, при котором "Динамо" опередило "горняков" на семь пунктов в итоговой таблицы.

Вновь подтвердил свой статус самого титулованного тренера в истории украинского первенства и Мирча Луческу. Он в девятый раз стал чемпионом Украины. Прошедшие восемь триумфов он встречал будучи тренером "Шахтера". У Валерия Лобановского пять побед в рамках украинского первенства.

Также добавим, что у "Динамо" в этом сезоне будет отличный шанс сделать золотой хет-трик. Они стали чемпионом Украины, в сентябре 2020-го выиграли Суперкубок Украины, а в мае сыграют в финале кубка. Их соперником будет луганская "Заря".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (27)
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Antolog (Одесса)
25.04.2021 в 20:27
Кто-то сказал красиво: Я не люблю Луческу, но я благодарен ему за чемпионство своего любимого клуба! - уже за это он достоин уважения как профессионал своего дела! Всех болельщиков ДИНАМО с ПОБЕДОЙ В ЧУ! Ждем еще кубок Украины, чтобы туда положить эти заслуженные золотые медали! Что дальше?... - риторический вопрос)
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 19:56
Мои поздравления заклятым, до встречи в новом сезоне!
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+4
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
25.04.2021 в 19:46
Ай да Будулай, ай да с-н сын!
Ответить
+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 19:36
Уже + 13. Не 23 конечно, но ответ каштрированным достойный. Особенно , когда у них ничего. От слова совсем...
Ответить
+6
-1
shsp (Кировоград)
25.04.2021 в 19:32
если такое дк за три тура до финиша чемпион то с нашим чемпионатом беда
Ответить
+1
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 19:39
С вашим может быть и беда...А где находится это кировоград?...
Ответить
+4
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
25.04.2021 в 19:50
А ти чий будеш?
Ответить
+3
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 19:20
Мои поздравления табору! Цыганчата, встретимся в следующем сезоне, с новым тренером Шахтера.
Ответить
+2
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 19:34
Каштрированный, ты спешишь на гендерную операцию?
Ответить
+4
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 19:50
Как всегда, кто о чем, а любитель узкава мира, замаскировавшийся просто какашин - о геях...
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 20:20
Водитель коляски, ты сказочный длб или просто длб?..
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
25.04.2021 в 19:49
От гидота. Змийте цього пасажира в унітаз (в бан). Чого ти сюди приперся? Прийшов позлити людей?
Ответить
+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 19:51
Унитаз? В суркисовский унитаз вы, полярные петухи, это цыганское золото засунете!
0
-3
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 19:17
ДИНАМО-ДИНАМО!!! ОООООО!!!
Ответить
+6
-1
kapkan (Луганск)
25.04.2021 в 19:14
Будучи болельщиком Шахтёра, поздравляю Динамо и их болельщиков с заслуженным чемпионством!!! По ходу этого чемпионата Динамо было на голову сильнее Шахтёра!!! Мои поздравления и удачного выступления в Лиге Чемпионов!!!
Ответить
+9
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
25.04.2021 в 19:11
І зверніть увагу як ведемо себе ми - вболівальники Динамо: жодного кривого слова про суперників! Маю надію, що мене підтримають і образливих фраз про інші команди не буде!
Ответить
+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 20:21
Зверніть увагу на Олексіна, який перефарбувався в керманича трамваю...
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0
0
alex69 (Париж)
25.04.2021 в 19:08
Браво мужики! Браво Луческу!
Ответить
+8
0
vlotko (Броди)
25.04.2021 в 19:06
Найкращі вітання! Всіх з чемпіонством.
Ответить
+7
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
25.04.2021 в 19:05
Вітаю Динамо і всіх вболівальників з чемпіонством і суперкубком України (з золотим дублем поки що)! Дякую Луческу, бо без нього хтозна чи здобули б ці трофеї. О, ще й кубок можуть виграти, то це золотий хет-трик буде! Ну і чекаємо кращого результату в наступній Лізі Чемпіонів .
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+8
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
25.04.2021 в 19:01
Браво Динамо!!! Браво Мірча!!!
Ответить
+7
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
25.04.2021 в 18:58
Луческу классный тренер!!!
Ответить
+8
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 19:53
Лучший в истории Украины!
Ответить
+2
-1
RedBlack (Rivne)
25.04.2021 в 18:57
Грац!
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+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 18:56
Динамо чемпион! Всех с победой, она такая долгожданная! Всех с ЛЧ в следующем сезоне! Всех с праздником! Браво Динамо, великолепный сезон!!!
Ответить
+9
0
Djon (Киев)
25.04.2021 в 18:55
Вітаю всіх з чемпіонством! Низький уклін Мірче! Велика подяка Динамо! Всі молодці!
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+8
0
Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 18:49
Мои поздравления всем болельщикам Динамо! Ура!!
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+10
0


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