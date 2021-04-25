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Лавриненко: Слава Богу, что ангел-хранитель оберегает президента клуба

Премьер-лига
(3 голосов)

Хорошо, когда все хорошо

Лавриненко: Слава Богу, что ангел-хранитель оберегает президента клуба

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился состоянием здоровья президента клуба Александра Поворознюка:

"Я с ним все время на связи. Слава Богу, что его ангел-хранитель хорошо оберегает, и он не пострадал в этой ситуации. Мы все перенервничали.

Сейчас он чувствует себя хорошо - никаких повреждений он не получил, поэтому все в порядке", - сказал Лавриненко.

Напомним, что недавно при личных переговорах в кабинете один из собеседников президента "Ингульца" Александра Поворознюка бросил гранату на стол, которая взорвалась в помещении.

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В статье: Александр Поворознюк
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 11:47
Там дуже вже темна історія. Можливо сам Папа все й замутив. Де там янгол, а де диявол незрозуміло.
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