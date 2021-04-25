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Лавриненко: Слава Богу, что ангел-хранитель оберегает президента клуба
Хорошо, когда все хорошо
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился состоянием здоровья президента клуба Александра Поворознюка:
"Я с ним все время на связи. Слава Богу, что его ангел-хранитель хорошо оберегает, и он не пострадал в этой ситуации. Мы все перенервничали.
Сейчас он чувствует себя хорошо - никаких повреждений он не получил, поэтому все в порядке", - сказал Лавриненко.
Напомним, что недавно при личных переговорах в кабинете один из собеседников президента "Ингульца" Александра Поворознюка бросил гранату на стол, которая взорвалась в помещении.
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