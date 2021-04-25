Лавриненко: Слава Богу, что ангел-хранитель оберегает президента клуба

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился состоянием здоровья президента клуба Александра Поворознюка:

"Я с ним все время на связи. Слава Богу, что его ангел-хранитель хорошо оберегает, и он не пострадал в этой ситуации. Мы все перенервничали.

Сейчас он чувствует себя хорошо - никаких повреждений он не получил, поэтому все в порядке", - сказал Лавриненко.