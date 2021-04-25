  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер закончит сезон без единого трофея. В последний раз такое было 14 лет назад
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер закончит сезон без единого трофея. В последний раз такое было 14 лет назад

Премьер-лига
(3 голосов)

Спойлер: это было очень давно

Шахтер закончит сезон без единого трофея. В последний раз такое было 14 лет назад

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня обыграло "Ингулец", де-юре став чемпионом Украины сезона 2020/21. Это означает, что донецкий "Шахтер" не сможет подняться выше второго места в нынешней кампании.

Помимо провала в УПЛ, "горняки" проиграли "Динамо" в матче за Суперкубок в сентябре 2020-го, и не смогли пройти "Агробизнес" в 1/4 финала кубка. Также коллектив Каштру досрочно покинул еврокубки, проиграв "Роме". В сумме это означает, что донецкий клуб закончит нынешний сезон без единого трофея.

В последний раз подобный конфуз случался с "горняками" в кампании 2006/07. Тогда команда Луческу проиграла "Динамо" чемпионат и финал кубка, и не сумела завоевать Суперкубок Украины. В еврокубках "Шахтер" занял третье место в группе ЛЧ, а в кубке УЕФА вылетел от "Севильи" в 1/8. Да, вспоминаем тот самый гол Андреса Палопа.

Читайте также13 лет назад Севилья во второй раз выиграла Кубок УЕФА, пройдя Шахтер благодаря голу вратаря

После этого, "Шахтер" на протяжении 14 лет обязательно выигрывал один из трех украинских трофеев. Всего за этот срок донецкий клуб смог завоевать 26 титулов - десять чемпионств, восемь кубков Украины и семь Суперкубков. Помимо этого, была победа в кубке УЕФА.

Отметим, что действующий контракт главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру истекает летом 2021-го. По слухам, его заменит итальянец Роберто Де Дзерби.

Читайте такжеГвардиола без достижений. Роберто Де Дзерби способен принести Шахтеру все. Кроме побед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 19:57
Ахметов забил реально на вложения в команду: что игроки, что тренер --- никакие. А без этого это будет тот же арендуполь.
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.04.2021 в 20:08
Почему забил на вложения? сколько молодняка скупил. Соломон, Тете, додо, Антонио, Сиприано, Витао. Смена поколений просто проходит. Старые лидеры Тайсон, Марлос, Исмаили, Мораес уже не те.
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.04.2021 в 19:45
Останется одно к примеру Динамо и что тут многие будут рады ?Вечный чемпион это интересно ?
Ответить
0
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
25.04.2021 в 19:31
при раскладе что днепртипа1 выиграет или вничью сыграет с Ш- а вот ЗАРЕ все игры надо выигрывать и в днепратипа1 и в алекса... ЭХ еслибы дали бы слабину в игре с ЗАРЕЙ , и ш оказалось бы на 3 месте---НО ЭТО ВРЯД ЛИ ... Ш может кого то зарядить- как сегодня высосанный пенальти вворота ЗАРи но всё равно выиграли-
Ответить
+1
-1
prostors (Вольногорск)
25.04.2021 в 19:20
Пора привыкать.
Ответить
+8
0
Salming (Полтава)
25.04.2021 в 19:26
Желательно подольше. Есть более достойные, без сепарского душка, клубы.
Ответить
+7
-1
avatar
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 19:28
К графику раз в 14 лет без трофеев?)
Ответить
+1
-9
Dalskyi (Sviaschene)
25.04.2021 в 19:31
Скорпіон, іди проспись і відпочинь.
+7
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 19:44
Рыжий уголовник сдувается, бамбасский элохторат больше развлекать не надо, да и до бизнеса скоро доберутся
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 19:48
Dalskyi, я с самого утра выспавшийся и отдохнувший)
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...