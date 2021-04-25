Шахтер закончит сезон без единого трофея. В последний раз такое было 14 лет назад

Киевское "Динамо" сегодня обыграло "Ингулец", де-юре став чемпионом Украины сезона 2020/21. Это означает, что донецкий "Шахтер" не сможет подняться выше второго места в нынешней кампании.

Помимо провала в УПЛ, "горняки" проиграли "Динамо" в матче за Суперкубок в сентябре 2020-го, и не смогли пройти "Агробизнес" в 1/4 финала кубка. Также коллектив Каштру досрочно покинул еврокубки, проиграв "Роме". В сумме это означает, что донецкий клуб закончит нынешний сезон без единого трофея.

В последний раз подобный конфуз случался с "горняками" в кампании 2006/07. Тогда команда Луческу проиграла "Динамо" чемпионат и финал кубка, и не сумела завоевать Суперкубок Украины. В еврокубках "Шахтер" занял третье место в группе ЛЧ, а в кубке УЕФА вылетел от "Севильи" в 1/8. Да, вспоминаем тот самый гол Андреса Палопа.

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После этого, "Шахтер" на протяжении 14 лет обязательно выигрывал один из трех украинских трофеев. Всего за этот срок донецкий клуб смог завоевать 26 титулов - десять чемпионств, восемь кубков Украины и семь Суперкубков. Помимо этого, была победа в кубке УЕФА.

Отметим, что действующий контракт главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру истекает летом 2021-го. По слухам, его заменит итальянец Роберто Де Дзерби.