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Дикий: Динамо готовится к празднованию чемпионства, ожидается фейерверк

Премьер-лига
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Павелко на возможном награждении не будет

Дикий: Динамо готовится к празднованию чемпионства, ожидается фейерверк

Фото: komandaonline

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о подготовке "Динамо" к потенциальному завоеванию чемпионства сегодня после матча с "Ингулцем”:

"Есть такая инициатива, если "Динамо" добудет победу, клуб получит награды. После матча это узнаем, и в президентской ложе состоится вручение медалей и самого кубка.

От УАФ будет первый вице-президент Олег Протасов и я. По регламенту назначено по 50 наград для призеров чемпионата.

Мы знаем, что "Динамо" ведет определенную подготовку к этому действу - монтируют сцену, а после матча ожидается фейерверк", - сказал Дикий.

Для завоевания трофея киевлянам стоит обыграть "Ингулец" и результат параллельного матча между "Александрией" и "Шахтером" значения иметь не будет. При ничьих в обоих поединках чемпионами досрочно станет также "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Футбол News

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