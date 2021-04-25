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Дикий: Динамо готовится к празднованию чемпионства, ожидается фейерверк
Павелко на возможном награждении не будет
Фото: komandaonline
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о подготовке "Динамо" к потенциальному завоеванию чемпионства сегодня после матча с "Ингулцем”:
"Есть такая инициатива, если "Динамо" добудет победу, клуб получит награды. После матча это узнаем, и в президентской ложе состоится вручение медалей и самого кубка.
От УАФ будет первый вице-президент Олег Протасов и я. По регламенту назначено по 50 наград для призеров чемпионата.
Мы знаем, что "Динамо" ведет определенную подготовку к этому действу - монтируют сцену, а после матча ожидается фейерверк", - сказал Дикий.
Для завоевания трофея киевлянам стоит обыграть "Ингулец" и результат параллельного матча между "Александрией" и "Шахтером" значения иметь не будет. При ничьих в обоих поединках чемпионами досрочно станет также "Динамо".
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