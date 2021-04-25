Дикий: Динамо готовится к празднованию чемпионства, ожидается фейерверк

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о подготовке "Динамо" к потенциальному завоеванию чемпионства сегодня после матча с "Ингулцем”:

"Есть такая инициатива, если "Динамо" добудет победу, клуб получит награды. После матча это узнаем, и в президентской ложе состоится вручение медалей и самого кубка.

От УАФ будет первый вице-президент Олег Протасов и я. По регламенту назначено по 50 наград для призеров чемпионата.

Мы знаем, что "Динамо" ведет определенную подготовку к этому действу - монтируют сцену, а после матча ожидается фейерверк", - сказал Дикий.