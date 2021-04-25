Основной полузащитник Миная выбыл до конца сезона

Полузащитник закарпатского "Миная" Денис Кожанов больше не сыграет в этом сезоне.

Футболист пропустил последние два матча из-за надрыва приводящей мышцы. Он получил травму в матче 22-го тура против "Десны" и был заменен еще до перерыва.

Повреждения оказалось серьезнее, чем ожидалось, поэтому Денис продолжает находиться в лазарете. Его восстановление затянется как минимум до конца чемпионата. В этом сезоне он на поле уже не выйдет, заявляет meta-ratings.

На счету Кожанова в текущем чемпионате три ассиста в 20-ти матчах.

У 33-летнего игрока контракт с клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тыс евро.