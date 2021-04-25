Чурко: Я завтра скажу, что марсиане прилетели - надо мне верить?

Вингер "Колоса" Вячеслав Чурко прокомментировал скандал, в котором игроков коваливцев обвиняют в пьяном дебоше:

"О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятная. Я ни одного человека с того купе - девушки, не девушки, даже не знаю, сколько там их ехало. И что они говорят, что кто-то хамил, употреблял - пусть покажут какие-то доказательства.

Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. Я могу за себя сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел.

Целую неделю работали, нас грязью облили. Можно говорить все что угодно. Я завтра скажу, что марсиане прилетели - так что, мне надо верить? XXI век, все понимаю, были бы фотографии, видео, но если "Укрзализныця" не имеет вопросов, полиция - тоже, а что-то написали, а этому все поверили, то извините...", - сказал футболист.