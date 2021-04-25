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Чурко: Я завтра скажу, что марсиане прилетели - надо мне верить?
Очередные перлы от коваливцев
Колос/Автор невідомий
Вингер "Колоса" Вячеслав Чурко прокомментировал скандал, в котором игроков коваливцев обвиняют в пьяном дебоше:
"О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятная. Я ни одного человека с того купе - девушки, не девушки, даже не знаю, сколько там их ехало. И что они говорят, что кто-то хамил, употреблял - пусть покажут какие-то доказательства.
Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. Я могу за себя сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел.
Целую неделю работали, нас грязью облили. Можно говорить все что угодно. Я завтра скажу, что марсиане прилетели - так что, мне надо верить? XXI век, все понимаю, были бы фотографии, видео, но если "Укрзализныця" не имеет вопросов, полиция - тоже, а что-то написали, а этому все поверили, то извините...", - сказал футболист.
Напомним, что на одном из сайтов украинских СМИ появилась информация о пьяных странных поступков от игроков “Колоса” в поезде Ужгород - Киев, когда футболисты возвращались с игры против "Миная".
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