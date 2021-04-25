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Чурко: Я завтра скажу, что марсиане прилетели - надо мне верить?

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередные перлы от коваливцев

Чурко: Я завтра скажу, что марсиане прилетели - надо мне верить?

Колос/Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Колоса" Вячеслав Чурко прокомментировал скандал, в котором игроков коваливцев обвиняют в пьяном дебоше:

"О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятная. Я ни одного человека с того купе - девушки, не девушки, даже не знаю, сколько там их ехало. И что они говорят, что кто-то хамил, употреблял - пусть покажут какие-то доказательства.

Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. Я могу за себя сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел.

Целую неделю работали, нас грязью облили. Можно говорить все что угодно. Я завтра скажу, что марсиане прилетели - так что, мне надо верить? XXI век, все понимаю, были бы фотографии, видео, но если "Укрзализныця" не имеет вопросов, полиция - тоже, а что-то написали, а этому все поверили, то извините...", - сказал футболист.

Напомним, что на одном из сайтов украинских СМИ появилась информация о пьяных странных поступков от игроков “Колоса” в поезде Ужгород - Киев, когда футболисты возвращались с игры против "Миная".

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В статье: Вячеслав Чурко Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.04.2021 в 14:50
А я чомусь вірю в марсіан.
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+3
0
Глюк Львів (Лемберг)
25.04.2021 в 13:55
Ну так подайте в суд на обозреватель, нехай спростують) Не подасьте, бо оце твоє "Особисто я там ні до чого" дуже красномовно описує ситуацію, коли хтось з твоєї компанії дуже не правий, а тобі не дуже хочеться брехати, захищаючи його.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 13:50
Когда перебухал, то еще и не такое может прилететь.
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+2
-2
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Wreck (Киев)
25.04.2021 в 13:22
Я не верю всяким чуркам
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+5
-2


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