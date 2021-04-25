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Поход за чемпионством. Динамо - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.04.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Поход за чемпионством. Динамо - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Этим матчем киевское "Динамо" может закрыть все вопросы относительно победителя УПЛ. Три очка гарантируют подопечным Мирчи Луческу первое за пять лет чемпионство, а вместе с тем – и участие в групповом этапе следующей Лиги чемпионов без прохождения квалификации.

Если в параллельном поединке "Шахтер" потеряет очки, "динамовцам" достаточно будет ничьей с "Ингульцом". В случае поражения "горняков" "Динамо" уже сегодня станет чемпионом независимо от результата своего матча.

Начало игры – 17:00. Онлайн текстовая трансляция матча "Динамо" - "Ингулец" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – по ссылке >>>.

Прямая онлайн ТВ видеотрансляция состоится на телеканале "2+2". В Интернете прямой эфир поединка обеспечат YouTube-каналы "Динамо Киев" и FootballHab. Смотреть можно прямую в этой новости.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 15:13
а ульттрусы - против !!!
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 15:15
если Динамо станет чемпионом, ульттрусы забросают игроков мокрыми трусами
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Djon (Киев)
25.04.2021 в 14:06
Сьогодні потрібно ставати чемпіонами. Динамо - вірю в команду. Мірча - вірю у керманича.
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