Поход за чемпионством. Динамо - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этим матчем киевское "Динамо" может закрыть все вопросы относительно победителя УПЛ. Три очка гарантируют подопечным Мирчи Луческу первое за пять лет чемпионство, а вместе с тем – и участие в групповом этапе следующей Лиги чемпионов без прохождения квалификации.

Если в параллельном поединке "Шахтер" потеряет очки, "динамовцам" достаточно будет ничьей с "Ингульцом". В случае поражения "горняков" "Динамо" уже сегодня станет чемпионом независимо от результата своего матча.

Начало игры – 17:00. Онлайн текстовая трансляция матча "Динамо" - "Ингулец" – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – по ссылке >>>.

Прямая онлайн ТВ видеотрансляция состоится на телеканале "2+2". В Интернете прямой эфир поединка обеспечат YouTube-каналы "Динамо Киев" и FootballHab. Смотреть можно прямую в этой новости.