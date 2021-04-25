Луческу: В Киеве я чувствую себя прекрасно и идти не собираюсь

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал возможный уход из клуба а также работу в будущем в каком-то из клубов Серии А:

"Серия А - это лига, которая лучше развивает спортсменов старшего возраста: я думаю о таких чемпионов, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери. Но в Киеве и Динамо я чувствую себя прекрасно и идти не собираюсь", - сказал Луческу.

Напомним, что румынский специалист присоединился к "Динамо" прошлым летом, подписав контракт на два сезона. В его активе во главе тренерского мостика киевлян победа в Суперкубке Украины. Сегодня "бело-синие" могут завоевать второй трофей под его руководством, победив "Ингулец", а 13 мая на столичный клуб ожидает еще и финал Кубка Украины.