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Луческу: В Киеве я чувствую себя прекрасно и идти не собираюсь

Премьер-лига
(1 голосов)

Ультрас не слышит

Луческу: В Киеве я чувствую себя прекрасно и идти не собираюсь

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал возможный уход из клуба а также работу в будущем в каком-то из клубов Серии А:

"Серия А - это лига, которая лучше развивает спортсменов старшего возраста: я думаю о таких чемпионов, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери. Но в Киеве и Динамо я чувствую себя прекрасно и идти не собираюсь", - сказал Луческу.

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Напомним, что румынский специалист присоединился к "Динамо" прошлым летом, подписав контракт на два сезона. В его активе во главе тренерского мостика киевлян победа в Суперкубке Украины. Сегодня "бело-синие" могут завоевать второй трофей под его руководством, победив "Ингулец", а 13 мая на столичный клуб ожидает еще и финал Кубка Украины.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gianlucadimarzio.com

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Комментарии (18)
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Serega1111 (Киев)
25.04.2021 в 15:25
Ну и хорошо, домнул может сделать Динамо еще сильнее, если, конечно, Суркис бабло выделит на усиление
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0
0
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 15:32
В том-то и все дело, что Суркис готов покупать играков,только мистер пока не торопиться. Он сказал Суркису: Давайте закончим сезон, соберем всех отважных в в аренду игроков, я их просмотра, ну а потом будем думать, кого и сколько покупать.
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0
0
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 15:32
...отданых
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0
0
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 15:02
Простите. Но Вы привели единичные случаи их футбольной практики! Мы все с Вами разные люди, у каждого есть свой придел, свой запас прочности! Думаю Вы это не будете оспаривать. Так вот, больше на тренеров период трех-пяти лет работы в команде, это оптимальный период. Не все же мы можем быть Цезарям или Алексом Фергюсоном
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.04.2021 в 15:30
запас тренерской прочности иссякает, если он останавливается в развитии. Это случилось у Моуриньо и им подобным. А так.. взлеты и падения бывают в клубе. Не все зависит от тренера.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 14:25
Ты когда-то это и в Донецке говорил...
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+3
-4
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 14:32
12 лет работать ьренером Шахтера это было занадто! Но и в итоге что? Кубок УЕФА только чего стоит, выйграный при нем?! После такого длительного срока всегда надо брать паузу:либо брать творческий отпуск на на год-два, либо менять команду. Это нормально в футболе-позволительно. Ну а то, что руководство Шахтера в дальнейшем отказались от предлагаемых им услуг, ну это их проблемы.
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+2
-2
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 14:35
Мое мнение, да и как показывает мировая практика, тренер должен тренировать команду от 3 до 5 лет. Потом он истожает свой резерв. Так что, 12 лет в Шахтера это очень много.
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.04.2021 в 14:47
а почему Фергюсон не источил свой резерв и уходил на высокой ноте, когда МЮ стал чемпионом с большим отрывом в 13 году
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.04.2021 в 14:52
Или тот же Венгер. Да он с Аресналом многие годы ничего не выигрывал, но без него Арсенал стал еще хуже
+1
-1
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 15:03
Извините, я ответил на Ваш вопрос выше.
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 15:14
Тем более у Луческу контракт на 2 года. Так что, он вечной любви Динамо не обещал!)))
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 15:22
Куда ему уходить из Киева если Шахтёр теперь тоже в Киеве?
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 14:24
Полярные петухи негодуют :)
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.04.2021 в 14:49
Та він вже у фавелах...
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 14:55
они вымирают... .
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+2
0
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 14:12
Да и правильно делает Луческу! Это его последняя лебединая песня В футболке скорее всего. Пусть и дальше открывает для Украины молодых дарований, пусть и дальше учит их играть, а тренеров Динамо их тренировать. Я думаю это будет очень ощутимый вклад румынского тренера в развитие нашего футбола. Человек умеющий держать свое обещание, человек большой профессионал в своем деле!
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+7
-3
маматрахер228 (Киев)
25.04.2021 в 14:09
мы тоже рады, ультрас шлем нахрен и все агонь!
Ответить
+7
-3


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