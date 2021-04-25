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Максимов: У нас пол команды головой не играет

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч "Ворсклы" прокомментировал вчерашнее поражение

Максимов: У нас пол команды головой не играет

фото - ФК Ворскла (Полтава)

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" поделился впечатлениями после крупного поражения от "Колоса" в матче 23-го тура УПЛ:

- Что привело к поражению 0:3?
- То, что пропустили голы.

- Знаю, работали над стандартами, но пропустили после них.
- Три гола после стандартов нам забили. В росте проигрывали, у нас пол команды головой не играет. Нас задавили. По игре выиграл "Колос", вопросов нет. Моментов даже не было. Класс подтверждается, когда дома побеждаешь 4:2, то надо выигрывать и на выезде.

- Какой ключевой гол?
– Первый. Сразу, однозначно. Так не должно быть. Сделал замечание защитникам. Нельзя, чтобы мяч по штрафной летал, ударялся об землю, футболист принимает, пробивает – наши защитники стоят, отдыхают.

Будем разбираться. Тяжело что-то говорить. Мы не должны так. Футболисты должны показывать злость. Ничего не было: ни хитрости, ни злости, ни наглости, – сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Колос (Ковалевка)
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Источник:
Footboom

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 14:49
Голова начинается с тренера.
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