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Максимов: У нас пол команды головой не играет
Коуч "Ворсклы" прокомментировал вчерашнее поражение
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Главный тренер полтавской "Ворсклы" поделился впечатлениями после крупного поражения от "Колоса" в матче 23-го тура УПЛ:
- Что привело к поражению 0:3?
- То, что пропустили голы.
- Знаю, работали над стандартами, но пропустили после них.
- Три гола после стандартов нам забили. В росте проигрывали, у нас пол команды головой не играет. Нас задавили. По игре выиграл "Колос", вопросов нет. Моментов даже не было. Класс подтверждается, когда дома побеждаешь 4:2, то надо выигрывать и на выезде.
- Какой ключевой гол?
– Первый. Сразу, однозначно. Так не должно быть. Сделал замечание защитникам. Нельзя, чтобы мяч по штрафной летал, ударялся об землю, футболист принимает, пробивает – наши защитники стоят, отдыхают.
Будем разбираться. Тяжело что-то говорить. Мы не должны так. Футболисты должны показывать злость. Ничего не было: ни хитрости, ни злости, ни наглости, – сказал Максимов.
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