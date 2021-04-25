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Тассотти - об интересе Милана к Миколенко: Когда меня спросили об интересном футболисте из Украины, я назвал его имя
Ассистент тренера сборной Украины высоко оценивает талант украинца
Помощник коуча сборной Украины Мауро Тассотти рассказал о возможности перехода левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Милан":
"Никогда не разговаривал об этом с "Миланом". Когда они спросили меня об интересном футболисте из Украины, я назвал его имя. Он – молодой игрок, который может послужить "россонери", но ему нужно дать время для роста", – сказал Тасотти в интервью Tuttosport.
В текущем сезоне Виталий Миколенко принял участие в 18 играх "Динамо", забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 15 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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