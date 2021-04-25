Лёгкий испуг. Заря - Олимпик 2:1

Виктор Скрипник не стал делать масштабную ротацию после победного поединка Кубка Украины, хотя, как мы и ожидали, Иванисеня остался вне игры: Абу Ханна вернулся в центр обороны, а Назарина занял позицию опорника. Шахабу не дали сыграть против своих бывших партнёров по команде с первых минут, доверив место в старте Аллахяру и Гладкому. На этом из любопытного в стартовом протоколе хозяев всё. Наставник гостей Юрий Калитвинцев пошёл всего на два изменения после поединка с "Мариуполем": Экра и Бенито вместо Таллеса и Каргбо.

"Олимпик" с первых минут показал, что он не собирается сегодня побеждать. Ирония иронией, но нынешняя команда Калитвинцева-старшего действительно не способна на сопротивление. Встреча с "Мариуполем" неделю назад стала исключением прежде всего из-за того, что сами приазовцы не хотели играть. Сейчас "Заря" с первых секунд показала настрой на результат. Очки луганчанам действительно нужны, ведь последние неудачи серьёзно пошатнули уверенность общественности, что "чёрно-белые коты" достойнейшие из достойнейших претендентов на третью позицию и путёвку в Лигу Европы.

Держать интригу с нулями на табло футболисты долго не стали. Уже в начале второго десятка минут Зотько сбил Кочергина в своей штрафной, а Юрченко с 11 метров традиционно с прыжком перед ударом забил.

Гол стал поводом для хозяев снизить интенсивность до уровня соперников. Но "Олимпику" и это не помогло начать создавать моменты. В первой четверти поединка дончане не могли даже середину поля перейти, после чего наконец-то удалось добираться до владений Василя. Два самых любопытных эпизода до перерыва - проход Тейшейры метров тридцать к линии чужой штрафной и неудачный удар, а также выстрел Нкенга с нулевого угла.

Любопытно, что кроме гола Юрченко у ворот Кичака моментов тоже больше особо не вспомнишь. То есть "олимпийцы" даже превзошли хозяев по созданным шансам. Но если любой заход "Зари" в штрафную дончан уже был опасностью, то попытки подопечных Юрия Калитвинцева оставались не более чем попытками.

Во втором тайме команды поменялись не только половинами поля, но и ролями. "Олимпик" за десять минут после перерыва создал остроты больше, чем за все матчи 2021 года вместе взятые. И главный из них - реализовали. Левый фланг обороны "Зари" забыл вернуться в защиту, Каргбо в сопровождении Абу Ханны добежал до чужой штрафной, прострелил, а Тейшейра не смог пробить с пяти метров Василя. Однако рефери встречи зафиксировал фол на французе со стороны Фаворова. Ещё один пенальти, теперь уже в пользу дончан, но так же реализованный успешно.

"Заря" адекватно среагировала на неудачу и пошла вперёд за счастьем. Ещё при победном результате мог забивать Кабаев, затем Кочергин, замыкая прострел, послал мяч рядом со стойкой, после этого удар Юрченко заблокировали. Но забил у луганчан единственный футболист, который не хотел праздновать свой результативный удар: Фаворов из глубины отдал в штрафную, Лунёв остановил мяч для Шахаба, иранец прекрасно с тринадцати метров пробил в праую от себя "шестёрку".

Заключительная часть поединка прошла в обоюдоострых атаках обеих команд. Ещё один гол "Зари" или "Олимпика" не был бы удивительным, учитывая, что подходы к воротам были. Но полноценными их назвать тяжело. Поэтому 2:1 - вполне справедливый исход после девяноста плюс добавленного времени.

"Олимпик" не выглядел безнадёжно. Но уровень команды Владислава Калитвинцева вместе с дисбалансом, который сейчас есть, не позволяют им регулярно цепляться за очки. Текущее предпоследнее место - справедливо и заслуженно. Болельщикам дончан можно верить, что со старта следующего сезона команда будет выглядеть лучше, но не факт, что это будет в Премьер-лиге. Что касается луганчан, то они едва не наступили на те же грабли, что и "Мариуполь" семью днями ранее. Но в ключевой момент "чёрно-белые коты" взяли себя в руки и сделали то, что и следовало.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Юрий Федорак (Ивано-Франковск)

Заря - Олимпик 2:1

Голы: Владлен Юрченко 12 (пен.), Шахаб Захеди 71 - Ибрагим Каргбо 54 (пен.)

Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 67), Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Максим Лунёв 67), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Дмитрий Иванисеня 77), Аллахяр (Агрон Руфати 90+1)

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Иван Зотько, Тадеус Нкенг, Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Бенито (Ибрагим Каргбо 46), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Джео Экра (Таллес Бренер 46), Сергей Политыло

Предупреждения: Владислав Кабаев 23, Денис Фаворов 53 - Джео Экра 32