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Шацких: Русин - не игрок уровня Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Легендарный нападающий "прошелся" по своему бывшему подопечному

Шацких: Русин - не игрок уровня Динамо

Олександр Приходько

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких раскритиковал нападающего бело-синих Назария Русина:

"Считаю ли я нормальной радость Русина после увольнения Хацкевича? Когда мы еще не успели уехать из базы, а он выставляет такой пост в Instagram? Русин остроумно отреагировал на увольнения Хацкевича - это мозги и способности человека. То, как он мыслит и думает. Русин еще по мячу не ударил два раза. Кто он такой вообще, чтобы такое выражать? Что сейчас у него происходит в "Легии"? Что случилось? Опять тренер плохой. Хотя там новая команда, чемпионат Польши.

Не хочет играть за дубль? Ты, наверное, нападающий высокого европейского уровня, и тебя отправляют играть за дубль "Легии". Я Русин, вы что, ребята. А почему его отдали в аренду? Может, мы были слепы и ошиблись?

В "Динамо" осталось всего два нападающих - Супряга и Беседин. Не дай Бог, у кого-то будет травма или еще что. Можно было оставить Русина, но его отдали. Почему? Назарий - не игрок уровня "Динамо" ", - сказал Шацких.

Напомним, что Русин выложил пост со словами "Добрий день" в день увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо".

Сейчас Назарий выступает на правах аренды за варшавскую "Легию". Пока на его счету лишь полчаса в составе первой команды.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 15:28
не играет в основном составе? может звездой накрыт?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 15:25
Сейчас даже само Динамо не на уровне Динамо.
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0
-3


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