Шацких: Русин - не игрок уровня Динамо

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких раскритиковал нападающего бело-синих Назария Русина:

"Считаю ли я нормальной радость Русина после увольнения Хацкевича? Когда мы еще не успели уехать из базы, а он выставляет такой пост в Instagram? Русин остроумно отреагировал на увольнения Хацкевича - это мозги и способности человека. То, как он мыслит и думает. Русин еще по мячу не ударил два раза. Кто он такой вообще, чтобы такое выражать? Что сейчас у него происходит в "Легии"? Что случилось? Опять тренер плохой. Хотя там новая команда, чемпионат Польши.

Не хочет играть за дубль? Ты, наверное, нападающий высокого европейского уровня, и тебя отправляют играть за дубль "Легии". Я Русин, вы что, ребята. А почему его отдали в аренду? Может, мы были слепы и ошиблись?

В "Динамо" осталось всего два нападающих - Супряга и Беседин. Не дай Бог, у кого-то будет травма или еще что. Можно было оставить Русина, но его отдали. Почему? Назарий - не игрок уровня "Динамо" ", - сказал Шацких.