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Шацких: Русин - не игрок уровня Динамо
Легендарный нападающий "прошелся" по своему бывшему подопечному
Олександр Приходько
Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких раскритиковал нападающего бело-синих Назария Русина:
"Считаю ли я нормальной радость Русина после увольнения Хацкевича? Когда мы еще не успели уехать из базы, а он выставляет такой пост в Instagram? Русин остроумно отреагировал на увольнения Хацкевича - это мозги и способности человека. То, как он мыслит и думает. Русин еще по мячу не ударил два раза. Кто он такой вообще, чтобы такое выражать? Что сейчас у него происходит в "Легии"? Что случилось? Опять тренер плохой. Хотя там новая команда, чемпионат Польши.
Не хочет играть за дубль? Ты, наверное, нападающий высокого европейского уровня, и тебя отправляют играть за дубль "Легии". Я Русин, вы что, ребята. А почему его отдали в аренду? Может, мы были слепы и ошиблись?
В "Динамо" осталось всего два нападающих - Супряга и Беседин. Не дай Бог, у кого-то будет травма или еще что. Можно было оставить Русина, но его отдали. Почему? Назарий - не игрок уровня "Динамо" ", - сказал Шацких.
Напомним, что Русин выложил пост со словами "Добрий день" в день увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо".
Сейчас Назарий выступает на правах аренды за варшавскую "Легию". Пока на его счету лишь полчаса в составе первой команды.
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