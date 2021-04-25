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Составы на матч Динамо - Ингулец. Цыганков и Сидорчук в старте

Премьер-лига
(2 голосов)

Чемпионский матч киевлян?

Составы на матч Динамо - Ингулец. Цыганков и Сидорчук в старте

Новина українською

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет "Ингулец". Начало встречи - 17:00.

Мирча Луческу и Сергей Лавриненко определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Буяльский, Беседин, Кендзера, Забарный.

Запасные: Бойко, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Родригеш, Тымчик, Сирота, Супряга.

"Ингулец": Крынский, Салем, Васин, Шевцов, Козак, Бартулович, Коробенко, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Семенко.

Запасные: Малыш, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Ситчинава, Квасный.

Отметим, что в стартовом составе команды из Петрово не выйдет грузинский легионер Ника Ситчинава. Игрок является основным форвардом клуба.

Для оформления чемпионства "бело-синим" достаточно одержать в этой игре победу.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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