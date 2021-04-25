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Арбитр матча Заря - Олимпик пренебрег принципом преимущества. Это свидетельство невысокого мастерства
Заря - Олимпик 2:1. Судейский анализ матча
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
В целом арбитр матча "Заря" - "Олимпик" (2:1) отсудил нормально, но один эпизод заставил эксперта, экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара поднять вопрос о мастерстве Максима Козыряцкого. Ведь мало знать правила и судить строго по букве закона. Нужно еще чувствовать игру, уметь ее читать, придерживаться принципов.
В частности, принципа преимущества. Это важный компонент, который свидетельствует об умении судьи читать игру и не быть поспешным. На 12-й минуте матча "Заря" атаковала позиционно, Кочергин подхватил мяч в штрафной площади, пробросил его себе на ход, после чего был сбит с ног Иваном Зотько. Уже после падения Кочергина по мячу пробил нападающий "Зари" Аллахяр и забил гол. Но прозвучал свисток Козыряцкого, который просигнализировал о назначении пенальти.
- А если бы "Заря" не реализовала этот одиннадцатиметровый?, - говорит Мирослав Ступар. - Что было бы тогда? Умение придерживаться принципа преимущества не прививается знанием правил, оно зависит от умения трактовать и применять эти правила. Козыряцкий должен был выдержать паузу, увидеть, чем закончится эпизод, а уже потом принимать решение. Ведь мяч остался у "Зари" и Аллахяр забил гол. Если бы принцип преимущества не был реализован луганчанами, тогда стоило бы отмотать момент назад и назначить одиннадцатиметровый за нарушение правил против Кочергина. Этот момент свидетельствует о недостаточном мастерстве арбитра, - отметил эксперт.
Добавим, что "Заря" победила "Олимпик" в домашнем поединке со счетом 2:1. Дончане свой гол забили с пенальти, назначенного Козыряцким по итогам эпизода с Фаворовым и Тейшейрой в главных ролях. Эксперт Сергей Шебек, однако, не понимает, на основании чего арбитр принял такое решение. Этот пенальти, по мнению Шебека, - сомнительный, непонятный.
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