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Арбитр матча Заря - Олимпик пренебрег принципом преимущества. Это свидетельство невысокого мастерства

Премьер-лига
(3 голосов)

Заря - Олимпик 2:1. Судейский анализ матча

Арбитр матча Заря - Олимпик пренебрег принципом преимущества. Это свидетельство невысокого мастерства

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В целом арбитр матча "Заря" - "Олимпик" (2:1) отсудил нормально, но один эпизод заставил эксперта, экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара поднять вопрос о мастерстве Максима Козыряцкого. Ведь мало знать правила и судить строго по букве закона. Нужно еще чувствовать игру, уметь ее читать, придерживаться принципов.

В частности, принципа преимущества. Это важный компонент, который свидетельствует об умении судьи читать игру и не быть поспешным. На 12-й минуте матча "Заря" атаковала позиционно, Кочергин подхватил мяч в штрафной площади, пробросил его себе на ход, после чего был сбит с ног Иваном Зотько. Уже после падения Кочергина по мячу пробил нападающий "Зари" Аллахяр и забил гол. Но прозвучал свисток Козыряцкого, который просигнализировал о назначении пенальти.

- А если бы "Заря" не реализовала этот одиннадцатиметровый?, - говорит Мирослав Ступар. - Что было бы тогда? Умение придерживаться принципа преимущества не прививается знанием правил, оно зависит от умения трактовать и применять эти правила. Козыряцкий должен был выдержать паузу, увидеть, чем закончится эпизод, а уже потом принимать решение. Ведь мяч остался у "Зари" и Аллахяр забил гол. Если бы принцип преимущества не был реализован луганчанами, тогда стоило бы отмотать момент назад и назначить одиннадцатиметровый за нарушение правил против Кочергина. Этот момент свидетельствует о недостаточном мастерстве арбитра, - отметил эксперт.

Добавим, что "Заря" победила "Олимпик" в домашнем поединке со счетом 2:1. Дончане свой гол забили с пенальти, назначенного Козыряцким по итогам эпизода с Фаворовым и Тейшейрой в главных ролях. Эксперт Сергей Шебек, однако, не понимает, на основании чего арбитр принял такое решение. Этот пенальти, по мнению Шебека, - сомнительный, непонятный.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
25.04.2021 в 17:14
вообщето не гладкого сбили а кочергина- и дйствительно левейший пенальти дали в ворота ЗАРИ-до этого незащитали чистейший ГОЛ в ворота АЛЕКСА на КУ- и много ещё-против ЗАРИ судят
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-2
octavi4 (Warszawa)
25.04.2021 в 17:08
И очередной сомнительный пенальти в ворота Зари :)
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