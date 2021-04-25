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Кривцов получил повреждение на разминке. Матч с Александрией начнет Хочолава
Эпидемия травм в составе "горняков"
В рамках 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет против "Александрии".
Наставник "горняков" Луиш Каштру изначально поставил в стартовый состав Сергей Кривцова. Но на предматчевой разминке украинский центрбэк получил повреждение. Вместо Кривцова матч против команды Владимира Шарана с первых минут начнет грузинский защитник Давид Хочолава.
Вчера, травму на тренировке "Шахтера" также получил форвард Жуниор Мораес - нападающей сборной Украины
В текущей кампании УПЛ 30-летний Сергей Кривцов принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.
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