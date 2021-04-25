  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривцов получил повреждение на разминке. Матч с Александрией начнет Хочолава
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов получил повреждение на разминке. Матч с Александрией начнет Хочолава

Премьер-лига
(1 голосов)

Эпидемия травм в составе "горняков"

Кривцов получил повреждение на разминке. Матч с Александрией начнет Хочолава

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет против "Александрии".

Наставник "горняков" Луиш Каштру изначально поставил в стартовый состав Сергей Кривцова. Но на предматчевой разминке украинский центрбэк получил повреждение. Вместо Кривцова матч против команды Владимира Шарана с первых минут начнет грузинский защитник Давид Хочолава.

Вчера, травму на тренировке "Шахтера" также получил форвард Жуниор Мораес - нападающей сборной Украины выбыл на 6 месяцев.

В текущей кампании УПЛ 30-летний Сергей Кривцов принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...