Кривцов получил повреждение на разминке. Матч с Александрией начнет Хочолава

В рамках 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет против "Александрии".

Наставник "горняков" Луиш Каштру изначально поставил в стартовый состав Сергей Кривцова. Но на предматчевой разминке украинский центрбэк получил повреждение. Вместо Кривцова матч против команды Владимира Шарана с первых минут начнет грузинский защитник Давид Хочолава.

Вчера, травму на тренировке "Шахтера" также получил форвард Жуниор Мораес - нападающей сборной Украины выбыл на 6 месяцев .

В текущей кампании УПЛ 30-летний Сергей Кривцов принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.