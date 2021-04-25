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Последний шаг к чемпионству? Забарный на 4-й минуте забил Ингульцу. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый гол для молодого защитника в первой команде киевлян

Последний шаг к чемпионству? Забарный на 4-й минуте забил Ингульцу. ВИДЕО

Новина українською

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Ингулец".

Счет в поединке уже на 4-й минуте открыл центрбэк "бело-синих" Илья Забарный - вингер столичной команды Карлос де Пена выполнил подачу с левого фланга, а 18-летний защитник замкнул навес головой и запустил мяч между ног голкиперу гостей Крынскому.

Примечательно, что этот забитый мяч стал для Забарного дебютным в составе первой команды "Динамо".

Видео гола Забарного

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Карлос де Пена Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 17:50
Ай, молодець!
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