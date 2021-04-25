Последний шаг к чемпионству? Забарный на 4-й минуте забил Ингульцу. ВИДЕО

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Ингулец".

Счет в поединке уже на 4-й минуте открыл центрбэк "бело-синих" Илья Забарный - вингер столичной команды Карлос де Пена выполнил подачу с левого фланга, а 18-летний защитник замкнул навес головой и запустил мяч между ног голкиперу гостей Крынскому.

Примечательно, что этот забитый мяч стал для Забарного дебютным в составе первой команды "Динамо".

Видео гола Забарного