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Последний шаг к чемпионству? Забарный на 4-й минуте забил Ингульцу. ВИДЕО
Первый гол для молодого защитника в первой команде киевлян
В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Ингулец".
Счет в поединке уже на 4-й минуте открыл центрбэк "бело-синих" Илья Забарный - вингер столичной команды Карлос де Пена выполнил подачу с левого фланга, а 18-летний защитник замкнул навес головой и запустил мяч между ног голкиперу гостей Крынскому.
Примечательно, что этот забитый мяч стал для Забарного дебютным в составе первой команды "Динамо".
Видео гола Забарного
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Лекарь (село Дарница)
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