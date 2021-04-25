Два пенальти и заслуженная победа луганчан. Заря - Олимпик 2:1 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию обзор матча "Заря" - "Олимпик".

В 23-м туре УПЛ "Заря" принимала команду из Донецка. Уже на 12-й минуте счет в матче открыл Владлен Юрченко с пенальти. Уже в начале второго тайма тренер "Олимпика" решился на замены - на поле вышли сразу два игрока. Изменения дали пользу - уже на 54-й минуте гол с пенальти забил Каргбо. "Заря" не собиралась играть вничью на родном стадионе, поэтому уже на 71-й минуте забил Шахаб Захеди.

Заря - Олимпик 2:1

Голы: Юрченко (12), Шахаб (71) - Каргбо (54)