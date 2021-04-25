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Динамо - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

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Долгожданный титул киевлян все ближе

Динамо - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

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В матче 23-го тура киевское "Динамо" принимает на своем поле "Ингулец". Счет в поединке открыл центральный защитник Илья Забарный на 4-й минуте встречи - этот мяч стал для 18-летнего центрбэка дебютным в составе первой команды "бело-синих". Спустя 10 минут форвард динамовцев Артем Беседин удвоил преимущество. А в начале второго тайма счет до разгромного довел вингер "Динамо" Виктор Цыганков.

23-й тур УПЛ

Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Ингулец" 3:0

Голы: Забарный 4, Беседин 14, Цыганков 48

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Буяльский, Беседин, Кендзера, Забарный.

Запасные: Бойко, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Родригеш, Тымчик, Сирота, Супряга.

"Ингулец": Крынский, Салем, Васин, Шевцов, Козак, Бартулович, Коробенко, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Семенко.

Запасные: Малыш, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Ситчинава, Квасный.

Видео гола Забарного

Видео гола Беседина

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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