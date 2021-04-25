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Динамо - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)
Долгожданный титул киевлян все ближе
В матче 23-го тура киевское "Динамо" принимает на своем поле "Ингулец". Счет в поединке открыл центральный защитник Илья Забарный на 4-й минуте встречи - этот мяч стал для 18-летнего центрбэка дебютным в составе первой команды "бело-синих". Спустя 10 минут форвард динамовцев Артем Беседин удвоил преимущество. А в начале второго тайма счет до разгромного довел вингер "Динамо" Виктор Цыганков.
23-й тур УПЛ
Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Ингулец" 3:0
Голы: Забарный 4, Беседин 14, Цыганков 48
"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Буяльский, Беседин, Кендзера, Забарный.
Запасные: Бойко, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Родригеш, Тымчик, Сирота, Супряга.
"Ингулец": Крынский, Салем, Васин, Шевцов, Козак, Бартулович, Коробенко, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Семенко.
Запасные: Малыш, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Ситчинава, Квасный.
Видео гола Забарного
Видео гола Беседина
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