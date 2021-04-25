Волна травм накрывает Шахтер. Бондаря унесли на носилках

В матче 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет на выезде против "Александрии".

Поединок до конца не смог доиграть центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь - Соломон сбивал Шастала, а последний влетел в Бондаря. Украинского центрбэка унесли с поля на носилках, вместо него вышел Витао. Данная замена повлекла за собой еще одну рокировку - из-за лимита на легионеров, Додо был вынужден уступить место на поле для Болбата.