Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волна травм накрывает Шахтер. Бондаря унесли на носилках
Поле покинул также Додо, из-за лимита на легионеров
Фото: ФК Шахтер Донецк
В матче 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет на выезде против "Александрии".
Поединок до конца не смог доиграть центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь - Соломон сбивал Шастала, а последний влетел в Бондаря. Украинского центрбэка унесли с поля на носилках, вместо него вышел Витао. Данная замена повлекла за собой еще одну рокировку - из-за лимита на легионеров, Додо был вынужден уступить место на поле для Болбата.
Примечательно, что на разминке перед этой игрой
Популярное сейчас
- Заря - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
- ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд
- Потеря сборной Украины, прорыв Колоса, поражение Десны. Главные новости за 24 апреля
- Условия контракта Де Дзерби в Шахтере, подвешенное состояние Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО