  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волна травм накрывает Шахтер. Бондаря унесли на носилках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волна травм накрывает Шахтер. Бондаря унесли на носилках

Премьер-лига
(2 голосов)

Поле покинул также Додо, из-за лимита на легионеров

Волна травм накрывает Шахтер. Бондаря унесли на носилках

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В матче 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет на выезде против "Александрии".

Поединок до конца не смог доиграть центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь - Соломон сбивал Шастала, а последний влетел в Бондаря. Украинского центрбэка унесли с поля на носилках, вместо него вышел Витао. Данная замена повлекла за собой еще одну рокировку - из-за лимита на легионеров, Додо был вынужден уступить место на поле для Болбата.

Примечательно, что на разминке перед этой игрой Сергей Кривцов также получил травму и не смог выйти в старте. А вчера на тренировке Жуниор Мораес порвал крестообразную связку колена и выбыл на 6 месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...