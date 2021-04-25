Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой

Внутри "Шахтера" что-то происходит. Мы сейчас не поднимаем тему последних результатов и отсутствия трофеев. Просто посмотрите на количество травм. За день до матча стало известно, что крестообразные связки на тренировке порвал Жуниор Мораес. Летом прошлого года с подобным столкнулся также Исмаили, у которого не так давно еще и случился рецидив повреждения. Сегодня разминку перед матчем не "пережил" Кривцов, который дернул мышцу, а уже по ходу игры был заменен Валерий Бондарь. Судя по всему, центрбек может уже не сыграть в текущей кампании, с поля его уносили на носилках. Многовато повреждений, не находите?

Своих потерь хватало и у "Александрии". Из-за арендного соглашения на поле не вышел сегодня Валерий Бондаренко, а на тренировке повреждение нашло Артема Ситало. Владимир Шаран вместо последнего выпустил номинального вингера Шастала, решив сыграть с "ложной девяткой". Достаточно нетипичный ход для Владимира Богдановича.

Стоит признать, что решение наставника "горожан" себя оправдало. У Шастала были свои моменты, вот только до перерыва ничего из созданного реализовать он не сумел. Отдельно нужно выделить эпизод на 35-й минуте, когда Ковалец одной передачей вывел "ложную девятку" хозяев на ударную позицию. Скажем прямо, забить оттуда было проще, чем пробить плохо, но Шастал завершил момент на двоечку, ударив точно в защитника. "Шахтер" смог ответить двумя ударами Тараса Степаненко с дальней дистанции и хорошим показателем владения мячом. Совсем не густо.

И когда многие смирились с тем фактом, что в первом тайме голов не будет, "Александрия" вышла вперед. Используя штамп: "Забила на ровном месте". Бразилец Тете для чего-то, закрыв при этом глаза, сыграл рукой в своей же штрафной, и арбитр был вынужден указать на точку. Сделал он это не сразу, а лишь после просмотра ВАР. К мячу подошёл Гречишкин, который игру против "Зари" в среду пропустил, и сегодня был полон сил. Экс-игрок "горняков" пенальти реализовал, а мяч даже вылетел из ворот. Не удивляйтесь, всему виной дырявая сетка на стадионе "Ника". Достаточно интересный эпизод, который встретишь не так и часто.

Второй тайм "Шахтер" начал точно так же, как и закончил первый. Ужасно. С пропущенным голом. На этот раз "горожанам" даже не пришлось зарабатывать пенальти, удалось забить во время идеальной контратаки. Ковалец разогнался по правому флангу, после чего прострелил на Третьякова, который нанес мощный удар в угол. Трубин был на месте, однако отбил точно на Шастала - 23-й номер уже не простил. Фиксируем внимание на Витао, Болбат и Сиприано, сделавших для этого гола не меньше, чем игроки "Александрии". Остаются вопросы по офсайду у игрока "Александрии", однако после консультации с ВАРом, арбитр оставил взятие ворот в силе.

На этом игра остановилась. "Шахтер" в привычном для себя стиле подолгу владел мячом, но выглядел максимально беззубо в атаке. По сути, два свои главных момента "горняки" создали уже в компенсированное ко второму тайму время. Сначала мог забить Тете, но попал в Панькива, а после этого Фернандо не дотянулся до мяча после подачи с фланга. "Александрия" действовала не менее опасно на контратаках. Сразу вспоминается удар Третьякова с острого угла, но снова на месте был Трубин, во второй раз не позволивший Максиму забить в сегодняшнем матче. Однако вряд ли он расстроился, ведь финальный свисток зафиксировал победу "Александрии", у которой сегодня не было никакой мотивации это делать, но они сделали для этого все. Видно, что команда играет за себя и за тренера. И самое главное - никаких вопросов к сегодняшнему результату быть не может. Заслуженная виктория "горожан"!

"Шахтер"? О "мертвой" команде говорить не хочется. Сегодняшнее поражение вернуло интригу, ведь теперь "горнякам" нужно будет удержать второе место. С такой игрой донецкий клуб уже не смотрится безоговорочным фаворитом.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)

ФК Александрия - Шахтер 2:0

Голы: Дмитрий Гречишкин 44 (пен.), Дмитрий Шастал 54

ФК Александрия: Юрий Панькив, Александр Мельник, Кирилл Ковалец, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Дмитрий Шастал, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух (Максим Третьяков 46), Каспарс Дубра

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо (Сергей Болбат 23), Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Георгий Судаков 74), Дентиньо, Марлос (Виктор Корниенко 64), Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано (Фернандо дос Сантос Педро 64), Валерий Бондарь (Витао 23)

Предупреждения: Евгений Банада 11, Каспарс Дубра 47 - Манор Соломон 21, Давид Хочолава 73, Виктор Корниенко 76