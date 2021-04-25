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Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой

Премьер-лига
(7 голосов)

Уже экс-чемпион Украины опозорился в Александрии

Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Внутри "Шахтера" что-то происходит. Мы сейчас не поднимаем тему последних результатов и отсутствия трофеев. Просто посмотрите на количество травм. За день до матча стало известно, что крестообразные связки на тренировке порвал Жуниор Мораес. Летом прошлого года с подобным столкнулся также Исмаили, у которого не так давно еще и случился рецидив повреждения. Сегодня разминку перед матчем не "пережил" Кривцов, который дернул мышцу, а уже по ходу игры был заменен Валерий Бондарь. Судя по всему, центрбек может уже не сыграть в текущей кампании, с поля его уносили на носилках. Многовато повреждений, не находите?

Своих потерь хватало и у "Александрии". Из-за арендного соглашения на поле не вышел сегодня Валерий Бондаренко, а на тренировке повреждение нашло Артема Ситало. Владимир Шаран вместо последнего выпустил номинального вингера Шастала, решив сыграть с "ложной девяткой". Достаточно нетипичный ход для Владимира Богдановича.

Стоит признать, что решение наставника "горожан" себя оправдало. У Шастала были свои моменты, вот только до перерыва ничего из созданного реализовать он не сумел. Отдельно нужно выделить эпизод на 35-й минуте, когда Ковалец одной передачей вывел "ложную девятку" хозяев на ударную позицию. Скажем прямо, забить оттуда было проще, чем пробить плохо, но Шастал завершил момент на двоечку, ударив точно в защитника. "Шахтер" смог ответить двумя ударами Тараса Степаненко с дальней дистанции и хорошим показателем владения мячом. Совсем не густо.

Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой - изображение 1

И когда многие смирились с тем фактом, что в первом тайме голов не будет, "Александрия" вышла вперед. Используя штамп: "Забила на ровном месте". Бразилец Тете для чего-то, закрыв при этом глаза, сыграл рукой в своей же штрафной, и арбитр был вынужден указать на точку. Сделал он это не сразу, а лишь после просмотра ВАР. К мячу подошёл Гречишкин, который игру против "Зари" в среду пропустил, и сегодня был полон сил. Экс-игрок "горняков" пенальти реализовал, а мяч даже вылетел из ворот. Не удивляйтесь, всему виной дырявая сетка на стадионе "Ника". Достаточно интересный эпизод, который встретишь не так и часто.

Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой - изображение 2

Второй тайм "Шахтер" начал точно так же, как и закончил первый. Ужасно. С пропущенным голом. На этот раз "горожанам" даже не пришлось зарабатывать пенальти, удалось забить во время идеальной контратаки. Ковалец разогнался по правому флангу, после чего прострелил на Третьякова, который нанес мощный удар в угол. Трубин был на месте, однако отбил точно на Шастала - 23-й номер уже не простил. Фиксируем внимание на Витао, Болбат и Сиприано, сделавших для этого гола не меньше, чем игроки "Александрии". Остаются вопросы по офсайду у игрока "Александрии", однако после консультации с ВАРом, арбитр оставил взятие ворот в силе.

На этом игра остановилась. "Шахтер" в привычном для себя стиле подолгу владел мячом, но выглядел максимально беззубо в атаке. По сути, два свои главных момента "горняки" создали уже в компенсированное ко второму тайму время. Сначала мог забить Тете, но попал в Панькива, а после этого Фернандо не дотянулся до мяча после подачи с фланга. "Александрия" действовала не менее опасно на контратаках. Сразу вспоминается удар Третьякова с острого угла, но снова на месте был Трубин, во второй раз не позволивший Максиму забить в сегодняшнем матче. Однако вряд ли он расстроился, ведь финальный свисток зафиксировал победу "Александрии", у которой сегодня не было никакой мотивации это делать, но они сделали для этого все. Видно, что команда играет за себя и за тренера. И самое главное - никаких вопросов к сегодняшнему результату быть не может. Заслуженная виктория "горожан"!

Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой - изображение 3

"Шахтер"? О "мертвой" команде говорить не хочется. Сегодняшнее поражение вернуло интригу, ведь теперь "горнякам" нужно будет удержать второе место. С такой игрой донецкий клуб уже не смотрится безоговорочным фаворитом.

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)
ФК Александрия - Шахтер 2:0
Голы: Дмитрий Гречишкин 44 (пен.), Дмитрий Шастал 54
ФК Александрия: Юрий Панькив, Александр Мельник, Кирилл Ковалец, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Дмитрий Шастал, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух (Максим Третьяков 46), Каспарс Дубра
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо (Сергей Болбат 23), Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Георгий Судаков 74), Дентиньо, Марлос (Виктор Корниенко 64), Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано (Фернандо дос Сантос Педро 64), Валерий Бондарь (Витао 23)
Предупреждения: Евгений Банада 11, Каспарс Дубра 47 - Манор Соломон 21, Давид Хочолава 73, Виктор Корниенко 76

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В статье: Дмитрий Гречишкин Шахтер (Донецк) ФК Александрия Дмитрий Шастал
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Комментарии (59)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 20:28
А в минулому чемпі кроти ржали, що ДК бореться за друге місце... На кажи гоп...
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+1
0
Геродот (Винница)
25.04.2021 в 19:54
Посмотрел состав перед игрой и понял, что опять проиграют. Так и случилось. Потому как на поле была не команда, а наспех собранный состав из того, что было под рукой. В нападении - вечный лавочник Дентиньо, на правом фланге непонятно для чего купленный абсолютно никакой Сиприано, в центре защиты - тихоход Витао, налажавший в прошлых играх на сезон вперед, а также постоянно сидящие в запасе Хочолава и Болбат. Плюс давно лишь едва двигающийся по полю старичок Марлос, совершенно справедливо замененный по причине нетрудоспособности. На фоне этих абсолютно никаких личностей быстро сникли Соломон и Тете, хоть как-то пытавшиеся хоть что-то изменить. Что до самой игры, то тут комментировать особо нечего. По сценарию она напоминала прошлую игру с Динамо. Первые десять минут демонстрировали какую-то активность, впрочем безрезультатно, а потом отдали инициативу Александрии, которая и сделала свое дело, победив закономерно. Вывод один: команда полностью деградировала, она раздавлена психологически и неспособна в таком состоянии показывать нормальную игру. В нокдауне находится главный тренер Каштру. Он совершенно потерял контроль над командой, выглядит растерянным и обреченным. Сейчас у Шахтера может не выиграть разве что ленивый. Вина безусловно лежит на руководстве Шахтера, и в первую очередь на президенте Ахметове. Они не только проморгали время для существенного обновления команды, избавления ее от балласта, пополнения качественными игроками, но и не убрали Каштру, хотя уже после первого круга стало очевидной необходимость замены на тренерском мостике. Но Ахметов уже год отмалчивается. Если потерял интерес к команде, так и скажи. Тогда болелы будут понимать что к чему. А то нет сил смотреть на эти позорные мучения на поле в исполнении теперь уже бывшего чемпиона. Сегодня родился новый чемпион - Динамо, с чем его надо и поздравить.
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+4
0
MoriArti (Александрия)
25.04.2021 в 19:57
Что за нота такая? Никто ж читать не будет.
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+3
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
25.04.2021 в 19:50
Чмохтарь одним словом.
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+3
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.04.2021 в 19:45
Вот и сказочке конец, кто верил в карму - молодец! Подписали в Динамо тренера - и игра и результат, назначили в Шахтер физрука (даром что импортный) и видим вчерашнее Динамо. Всех болельщиков Динамо с победой! Меня понятно в т.ч.
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+3
-2
avatar
IvaneZZZ (Киев)
25.04.2021 в 19:41
С победой Динамо!
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+6
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 19:37
сочувствую болельщикам ФК "Шахтёр". После зимы на поле выходили как будто не игроки Шахтера, а игроки образца Динамо в конце прошлого сезона. Никто не ожидал сегодня от Шахты такой беззубой и позорной игры. Следующий сезон может поднимется уровень... . .
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+5
-2
KDK2020 (Киев)
25.04.2021 в 19:50
Хватит уже врать. Динамо в прошлом сезоне перестало цепляться после того, как стало ясно, что Шахтер не догнать. Это была искусственная пробуксовка. А Шахтер в этом году перестал играть без видимой на то причины. Значит, причина заложена в двух вещах: 1) бессмысленном зазнайстве после игр с Реалом (Реалом, который просто-напросто не готовился к этим играм от слова вообще) и 2) ошибочной подготовкой ко второй половине сезона. Есть и более масштабная проблема: сегодняшние игроки Шахтера в 2 - 3 раза слабее, чем игроки Шахтера прошлых годов. Это уже проблема селекции и, вероятно, каких-то финансовых проблем клуба. Де Дзерби ничего из всего этого не поменяет. Нужен настоящий мастер с огромным авторитетом и опытом, и это только в том случае, если такого хочет Ахметов. Складывается впечатление, что хозяин клуба теряет интерес к футболу.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 20:05
для особо умных цитата из поста выше: ""После зимы на поле выходили как будто не игроки Шахтера, а игроки ОБРАЗЦА Динамо В КОНЦЕ ПРОШЛОГО СЕЗОНА."" Исчъё раз повторюсь: Динамовцы в конце прошлого сезона забили на игру, так как чемпионство ушло... О причинах "падения" Шахтера знают только люди из системы ФК "Шахтер"...
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
25.04.2021 в 19:23
О ЧЕМ ВЫ? ЗАРЕ не дадут второе место-сегодня левейший пенальти поставили... дальше будет ещё ТО...
Ответить
+5
-7
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 19:48
типа продолжение фильма Шахта-Олимпик ? .
Ответить
+2
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
25.04.2021 в 19:18
Давно такого позорного ШАХТЁРА не видел.., куда Ахметов смотрит непонятно. Мирча таки доказал свой класс и за это ему респект!
Ответить
+11
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 19:22
Ахметов смотрит в сторону нового тренера.
Ответить
+3
-6
Salming (Полтава)
25.04.2021 в 19:32
Там все прогнило до основания дутым "величием донбаса"
Ответить
+8
-2
boadver (Львів)
25.04.2021 в 19:17
Динамо - ВІТАЮ!!! (але настільки слабкого чемпіона наш чемпіонат не бачив давно...((()
Ответить
+6
-11
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2021 в 19:28
Нажаль, правда. І настільки слабкого конкурента майже ніколи не було. Хіба що в минулому сезоні, а тепер фактично просто помінялися місцями. Дуже погано без реальної конкуренції.
Ответить
+4
-3
boadver (Львів)
25.04.2021 в 19:44
Нажаль, вже немає старого Дніпра, Металіста, Чорноморця, Карпат, Таврії але життя йде вперед, мусимо бути оптимістами..)
+2
-1
KDK2020 (Киев)
25.04.2021 в 19:36
Це твої хотєлкі. Про слабкість когось і чогось поговоримо після осінньої частини єврокубків.
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+2
-2
boadver (Львів)
25.04.2021 в 19:42
Буду радий помилитись, все покажуть єврокубки, я тільки за СИЛЬНЕ ДИНАМО.. (ще раз не хотів нікого образити)
+2
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
25.04.2021 в 20:19
....не соглашусь знаете, вы посмотрите какие чудеса показывают по игре середнячки, даже на вылете достойно иногда и "отставшие" борются... Чемпионат бурлит своей жизнью, присмотритесь, перечислять не буду..., и вдохновило конечно опоздание в развитии Шахтера и приход наконец то опытного тренера в Динамо - смотрите все матчи, тогда поймаете нить чемпионата,,, это из серии "Никто не хотел умирать"...
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+1
0
boadver (Львів)
25.04.2021 в 19:15
Величезні вітання п. Шарану і всій Олександрії - це була бомба, жодного шаншу чемпіону не дали...., тут нема слів- МОЛОДЦІ!!!. Щодо Шахтаря (я не є їхнім вболівальником), тут потрібно все міняти, колись Карпати теж неодноразово вигравали в Шахтаря але там Шахтар боровся, тиснув і увесь час в атаці був...А тут Олександрія швидше могла перемогти 4:0 або 5:0 ніж Шахтар забив би хоч один гол.....Нікого не хочу образити але така моя думка... Не розумію, чому п. Ахметов не запросить п. Маркевича, можливо, тоді все піде на краще для них....
Ответить
+3
-2
avatar
vs-vorota (Alexandriya)
25.04.2021 в 19:25
Маркевич думками в Харькові вже. Олександрію вітаю.
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+5
0
тутти-10 (Сумська область)
25.04.2021 в 19:14
Ех, Зорька.... Якби не осічка минулого тижня, то сьогодні була б на другому місці за втраченими очками. Удачі Зорі!!!!
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+10
-3
football_soccer (Украина)
25.04.2021 в 19:14
имхо, пока Срна в клубе , Шахтер будет деградировать в результатах каждый год. С этим интригантом в клубе разосрутся все от уборщиц и до скаутов с тренерами. И начались все эти мутки с интригами с тренерами и контрактами и самоотдачей отдельных игроков в аккурат, как этот допингист вернулся с Кальяри.
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+8
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.04.2021 в 19:56
Тоже заметил это. В прошлом сезоне он тихо себя вел. Сейчас он подает голос когда надо и когда не надо, деелает какие-то указания тренерам. Ничего хорошего в этом нет. Если его и в следующий тренерский штаб возьмут помощником - ничего хорошего не будет
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+1
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
25.04.2021 в 19:13
Поздравляю Динамо с чемпионством.С Шахтером происходит что-то непонятное:те же игроки,тот же тренер.Куда девалась игра прошлого сезона,где игроки,которые выиграли 23 очка в ЧУ,выигрывали у Реала,играли на равных с Интером?Получается что команде нужна капитальная встряска,в виде 2,а то даже и 3 места.Ахметову нужно уменьшить зарплаты игроков раз в 10!Ни игры,ни характера-никаких играют как те овцы,которых ведут на убой
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+9
-1
ulych (Запоріжжя)
25.04.2021 в 19:09
Черга за Дніпром! Дніпро вперед!
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+10
-1
avatar
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 19:09
С такой мотивацией и самоотдачей Шахтер близок к завоеванию первой исторической бронзы в рамках ЧУ
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+13
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:45
та було навіть історичне 10 місце.
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 19:51
Та було, канешно, ты мне новость не сообщил)
+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2021 в 19:08
Ґдє шахтьор, ґдє?! Динамо - ЧЕМПІОН!!!
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+11
-4
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:08
Треба дати Каштру більше часу...
Ответить
+13
-5
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 19:22
Нет, полярный, в Шахтере это не работает.
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+2
-8
тутти-10 (Сумська область)
25.04.2021 в 19:07
Фестиваль під назвою "Хто ще не їб..ав наречену" продовжується. Залишилося тільки три тури. Встигніть чпокнути
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+11
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
25.04.2021 в 19:08
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+8
-3
Тренерую (Столица)
25.04.2021 в 20:32
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0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
25.04.2021 в 19:07
А теперь Днепру удачи и Заря вперёд!!!Всех с Чемпионством Динамо Киев!А кротам что то нужно делать с тренером и игроками.
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+11
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
25.04.2021 в 19:07
Где кроты, где?)))
Ответить
+11
-3
prostors (Вольногорск)
25.04.2021 в 19:13
Как где, в норках.
Ответить
+6
-2
Salming (Полтава)
25.04.2021 в 19:45
На даче одного поймал.
+1
0
sergei2020 (Черновцы)
25.04.2021 в 19:04
ЗОРЯ ВПЕРЕД!!!
Ответить
+15
0
Golfik25 (Киев)
25.04.2021 в 19:04
Александрия красавцы. Если бы заря в прошлом туре не слилась и нормально выступала, давно бы уже была на 2 месте. А так, могут просрать шанс забрать 2 место у мертвого Шахтера.
Ответить
+13
-3
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
25.04.2021 в 19:03
ну і де копанка ,де??? а де в ма...де )))))))))))))))
Ответить
+9
-4
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
25.04.2021 в 19:07
кому не нравиться тролінг . це відповідь сируну і ко, а так то мені більше чим начхать на копанку
Ответить
+8
-2
octavi4 (Warszawa)
25.04.2021 в 19:01
Следующая игра Шахтёра с Днепром будет очень важной для Зари
Ответить
+9
-1
Golfik25 (Киев)
25.04.2021 в 19:11
У зари сложней график, чем у Шахтера, шансов мало но они есть. Заре надо 4 победы и потери в 2 играх очей Шахтера.
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
25.04.2021 в 19:34
И для Шахтера
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0
-1
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 19:00
ой.......
Ответить
+4
0
Одіссей (Донецьк)
25.04.2021 в 18:59
Интересно Шахтер сможет с такой игрой завоевать ...третье место.
Ответить
+7
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.04.2021 в 18:58
Быстрей бы этот позорный сезон закончился.каштру опять не уйдет?
Ответить
+4
-9
MaximSK (Киев)
25.04.2021 в 19:14
есть 2 победы над Реалом, 2 ничьи с Интером, выход в 1/8 ЛЕ, тебе этого мало?
Ответить
+4
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.04.2021 в 19:30
Да 3 место в чемпионате и безвольная игра это катастрофа
+1
-2
KDK2020 (Киев)
25.04.2021 в 19:41
Ага, игра с полностью не готовившимися Реалом и Интером, которые не знают, где домашняя арена Шахтера и в какой это стране. А еще были 2 игры с Менхленгладбахом, по одной с Агробизнесом и пмк Львов.
+1
0
sputnik2005 (Одесса)
25.04.2021 в 18:58
Позорище !!!
Ответить
+7
-3
prostors (Вольногорск)
25.04.2021 в 19:16
Согласен. Но второй гол, был офсайд в середине поля.
Ответить
+1
-2
аалекс ( Крым)
25.04.2021 в 18:57
Шахтер выглядел обреченным, чем Александрия с блеском воспользовалась. Горняки в этом чемпионате повторяют судьбу Динамо прошлого сезона. Киевляне смогли зацепиться за ЛЧ, посмотрим, что получится у дончан. Шарана и его парней с заслуженной победой, ну и искренние поздравления новому чемпиону. Ждем следующего сезона, надеюсь, что с новым тренером.
Ответить
+16
-3
Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 19:01
Спасибо за адекватные комментарии!
Ответить
+11
-2
Просто football фан (Рівне)
25.04.2021 в 19:14
Чесно, дуже шкода ШД! Дивився паралельно два матчі! Гра шахтаря - обняти і плакати... + Травми! + Імпотенція на тренерському містку. Я звичайно не вірю, що Зоря реально претендент на 2 місце, швидше за все зільється, як і в минулому році! Тому, дограти сезон! Всіх розпустити у відпустку! Всім видихнути! Зібратися і знов почати працювати. І робити наш ЧУ цікавим! П.С. збірникам з Шахти забути сезон і зібратись на Євро!
Ответить
+2
-3
football_soccer (Украина)
25.04.2021 в 19:17
Динамо чемпион с 9 украинцами в стартовом составе.Будет странно, если на Евро костяк сборной станет , как ни в чем не бывало, из игроков Шахтера.За былые заслуги разве что
+4
0


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