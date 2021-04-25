УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Победа в этом поединке гарантировала "Динамо" чемпионский титул – вот все, что нужно знать о предматчевых раскладах. Киевляне шли к этому настойчиво и терпеливо, поэтому вряд ли допустимой была остановка аккуратно перед финишем. Вопрос стоял только в том, сколько голов киевляне отгрузят "Ингульцу". И сможет ли "Ингулец" предложить сопернику что-то свое?

"Динамо" вышло на матч в оптимальном составе. Де Пена и Кендзера, которые не играли на неделе в Кубке из-за повреждения, подготовились как следует. Караваев остался в резерве, а Цыганков получил место в основе. Как, собственно, и Беседин. Тренер "Ингульца" Лавриненко удивил отсутствием в основе Ситчинавы, Кучеренко и Коваленко. Да и Щедрый, если честно, прогнозировался в стартовой одинадцятке.

Однако состав "Ингульца" вряд ли имел какое-то значение. С Ситчинавой или без него, гости были обречены на неудачу. Ни одного содержательного удара по воротам в течение первого тайма – красноречивая характеристика игры. А "Динамо" забило уже на четвертой минуте, максимально упростив себе задачу. Киевляне разыграли угловой, мяч через опорную зону доставили на противоположный фланг к Де Пене, уругваец подал на дальнюю штангу, а Илья Забарный удачно пробил головой.

К концу тайма столичные усилиями Беседина забили и второй раз – опять результативный удар головой с близкого расстояния (подача от Шапаренко). И это минимум, на что заслужило "Динамо". Ведь еще ряд моментов ушли в небытие из-за не реализации: дальний выстрел Де Пены (вратарь), удар Цыганкова со штрафного (выше), выход Миколенко один на один и удар низом (вратарь), удар Шапаренко (вратарь). Это были праздничные хлопоты, которые, как известно, не могут утомлять.

Наоборот, вдохновляют. С воодушевлением "Динамо" начало второй тайм и быстро забил. Де Пена снова классно подал с фланга, Буяльский и Цыганков вдвоем открывались на мяч и били поочередно. Сначала удар Виктора парировал Крынский, затем он же перевел в штангу добивание от Виталия, но с третьей общей и второй своей попытки Цыганков таки забил – 3:0. Луческу сделал несколько замен по позиции, чтобы, очевидно, дать шанс почувствовать чемпионский момент как можно большему количеству игроков. Примечательно, что один из тех, кто вышел на замену, - Александр Андриевский, - мог забить красивый гол, но не перехитрил вратаря.

Под конец матча "Ингулец" немного разбегался, но создать что-то стоящее петровчане так и не сумели. "Динамо" тем временем шло к победе с высоко поднятой головой. В параллельном матче "Шахтер" "горел" "Александрии", поэтому между первой и второй командами таблицы сейчас тринадцать очков. Не 23, но тоже убедительно. А для убедительности в отчетном матче "Динамо" забило в четвертый раз и в пятый раз: Жерсон вышел один на один и отыграл Крынского, Беседин стремительно отпасовал на Цыганкова, а Виктор удачно пробил с рикошетом. А потом Денис Попов результативно сыграл при подаче углового. И это мы еще не учитываем моменты Жерсона, Гармаша (дважды) и Цыганкова. Количество голов "Динамо" могло достичь двузначного показателя.

Пламенный привет Мирчи Луческу всем "доброжелателям". Прежде всего, тем ультрас, которые порочат имя румынского тренера. А также бывшему работодателю, который сейчас остался с нулем трофеев, тогда как "Динамо" близко к золотому хет-трику. Красивая, поучительная и одновременно трагическая история.

Многогранное чемпионство.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Владимир Высоцкий (Запорожье)

"Динамо" - "Ингулец" 5:0

Голы: Илья Забарный 4, Артем Беседин 14, Виктор Цыганков 48, Виктор Цыганков 70, Денис Попов 82

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 61), Николай Шапаренко (Александр Андриевский 46), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 60), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 73), Артем Беседин, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 46)

"Ингулец": Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Денис Васин (Ника Ситчинава 75), Илья Шевцов (Михаил Плохотнюк 81), Александр Козак (Илья Коваленко 75), Младен Бартулович, Андрей Коробенко, Денис Янаков (Артём Щедрый 75), Хеннос Асмелаш, Олег Синегуб, Андрей Семенко

Предупреждения: Владимир Крынский 23, Олег Синегуб 29, Младен Бартулович 45+1