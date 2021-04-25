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УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет

Премьер-лига
(4 голосов)

Многогранное чемпионство

УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Победа в этом поединке гарантировала "Динамо" чемпионский титул – вот все, что нужно знать о предматчевых раскладах. Киевляне шли к этому настойчиво и терпеливо, поэтому вряд ли допустимой была остановка аккуратно перед финишем. Вопрос стоял только в том, сколько голов киевляне отгрузят "Ингульцу". И сможет ли "Ингулец" предложить сопернику что-то свое?

УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет - изображение 1

"Динамо" вышло на матч в оптимальном составе. Де Пена и Кендзера, которые не играли на неделе в Кубке из-за повреждения, подготовились как следует. Караваев остался в резерве, а Цыганков получил место в основе. Как, собственно, и Беседин. Тренер "Ингульца" Лавриненко удивил отсутствием в основе Ситчинавы, Кучеренко и Коваленко. Да и Щедрый, если честно, прогнозировался в стартовой одинадцятке.

Однако состав "Ингульца" вряд ли имел какое-то значение. С Ситчинавой или без него, гости были обречены на неудачу. Ни одного содержательного удара по воротам в течение первого тайма – красноречивая характеристика игры. А "Динамо" забило уже на четвертой минуте, максимально упростив себе задачу. Киевляне разыграли угловой, мяч через опорную зону доставили на противоположный фланг к Де Пене, уругваец подал на дальнюю штангу, а Илья Забарный удачно пробил головой.

УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет - изображение 2

К концу тайма столичные усилиями Беседина забили и второй раз – опять результативный удар головой с близкого расстояния (подача от Шапаренко). И это минимум, на что заслужило "Динамо". Ведь еще ряд моментов ушли в небытие из-за не реализации: дальний выстрел Де Пены (вратарь), удар Цыганкова со штрафного (выше), выход Миколенко один на один и удар низом (вратарь), удар Шапаренко (вратарь). Это были праздничные хлопоты, которые, как известно, не могут утомлять.

Наоборот, вдохновляют. С воодушевлением "Динамо" начало второй тайм и быстро забил. Де Пена снова классно подал с фланга, Буяльский и Цыганков вдвоем открывались на мяч и били поочередно. Сначала удар Виктора парировал Крынский, затем он же перевел в штангу добивание от Виталия, но с третьей общей и второй своей попытки Цыганков таки забил – 3:0. Луческу сделал несколько замен по позиции, чтобы, очевидно, дать шанс почувствовать чемпионский момент как можно большему количеству игроков. Примечательно, что один из тех, кто вышел на замену, - Александр Андриевский, - мог забить красивый гол, но не перехитрил вратаря.

УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет - изображение 3

Под конец матча "Ингулец" немного разбегался, но создать что-то стоящее петровчане так и не сумели. "Динамо" тем временем шло к победе с высоко поднятой головой. В параллельном матче "Шахтер" "горел" "Александрии", поэтому между первой и второй командами таблицы сейчас тринадцать очков. Не 23, но тоже убедительно. А для убедительности в отчетном матче "Динамо" забило в четвертый раз и в пятый раз: Жерсон вышел один на один и отыграл Крынского, Беседин стремительно отпасовал на Цыганкова, а Виктор удачно пробил с рикошетом. А потом Денис Попов результативно сыграл при подаче углового. И это мы еще не учитываем моменты Жерсона, Гармаша (дважды) и Цыганкова. Количество голов "Динамо" могло достичь двузначного показателя.

Пламенный привет Мирчи Луческу всем "доброжелателям". Прежде всего, тем ультрас, которые порочат имя румынского тренера. А также бывшему работодателю, который сейчас остался с нулем трофеев, тогда как "Динамо" близко к золотому хет-трику. Красивая, поучительная и одновременно трагическая история.

Многогранное чемпионство.

УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет - изображение 4

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Владимир Высоцкий (Запорожье)
"Динамо" - "Ингулец" 5:0
Голы: Илья Забарный 4, Артем Беседин 14, Виктор Цыганков 48, Виктор Цыганков 70, Денис Попов 82

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 61), Николай Шапаренко (Александр Андриевский 46), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 60), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 73), Артем Беседин, Томаш Кендзёра (Александр Караваев 46)

"Ингулец": Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Денис Васин (Ника Ситчинава 75), Илья Шевцов (Михаил Плохотнюк 81), Александр Козак (Илья Коваленко 75), Младен Бартулович, Андрей Коробенко, Денис Янаков (Артём Щедрый 75), Хеннос Асмелаш, Олег Синегуб, Андрей Семенко

Предупреждения: Владимир Крынский 23, Олег Синегуб 29, Младен Бартулович 45+1

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (57)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 20:30
Все чудово!!! Але ж яке дно цей Інгулець...
Ответить
+1
0
osadob07 (жмеринка)
25.04.2021 в 20:32
да половина чемпионата дно
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.04.2021 в 19:52
Всех с победой! Прекрасный и долгожданный день!
Ответить
+5
0
Alexs22 (Киев)
25.04.2021 в 19:46
Всех с победой и Чемпионством! Долго Киев этого ждал. И больше всего радует что в составе команды большинство украинцев. Еще раз всех с Чемпинством!!
Ответить
+10
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
25.04.2021 в 19:45
Еще одно чемпионство в следующем году,и третья звезда над эмблемой Динамо,даунецкой помойке такое и не снилось!!
Ответить
+5
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
25.04.2021 в 19:44
...ну наконец то разродились! 5 лет поводыри водили по пустыни, пришел"дед" - зачал и принял роды. Спасибо вам Луческу - вы скромно доказали, что вы великий тренер, ... и не только с бразильцами, но с и украинцами. такой себе подарок в такие годы, очень прилично, да еще с тем же составом просто уже неприлично доказательно, доказав даже "упоротым" свое мастерсство наставника, потом уже тренера. Динамо прошло непростой путь, прыгнув с первого раза и ЛЧ и в ЛЕ, ...но и завоевав первенство и кубок. знаменитая фраза - "ну если он вам не поможет, то не знаю", - помог и еще как! Пускай у индейцев проблемы, шериф спокоен, правда никто не знает как ему это далось, человеку с характером, упоротому в своей любви к футболы. Он заслужил эти оды, как и команда, которая поняла, или сейчас или или... С чемпионством Динамо, с таким непростым !!!...
Ответить
+10
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
25.04.2021 в 19:43
Тепер официально! Ультрас Динамо - враги а не фанаты, для которых «личные обиды» главнее побед родной команды, которая между прочим уже второй сезон подряд при Луческу будет играть в Лиге Чемпионов! человек даже и года не проработал а уже заработал для Динамо более 70ти миллионов евро! А сколько Денег занесли для любимой команды так называемые болельщики? (Ультрас) которые болеют теперь против нашей команды! Поздравляю
Ответить
+5
-2
deep river (Херсон-Одесса)
25.04.2021 в 19:33
С чемпионством, Киев!
Ответить
+13
0
svital (Poltava)
25.04.2021 в 19:32
Поздравляю Динамо с чемпионством!!!
Ответить
+13
0
avatar
genpet (Николаев)
25.04.2021 в 19:27
Ну а теперь ждём хет - трик призов от Динамо в этом сезоне. Кубок Украины тоже будет наш!
Ответить
+15
0
ReDStorm (Одесса)
25.04.2021 в 19:25
Динамо с заслуженной победой!!! Как говорится ну наконец-то)) И ещё один момент, Мирча останется в истории независимой Украины, как тренер впервые выигравший чемпионат с двумя разными командами, и неизвестно, когда кто-то ещё это повторит))))
Ответить
+15
0
avatar
genpet (Николаев)
25.04.2021 в 19:24
Помимо главного события , сегодня был и маленький юбилейчик В. Цыганкова. Он забил 60- й гол в чемпионате
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+14
0
MIG-40 (Одесса)
25.04.2021 в 19:18
Когда-то здесь прочитал отзыв: "Цвганское золото". ) Соглашусь на все 100%, золото Мирчи Луческо! Оно дорогово стоит для Динамо. Дай Бог, чтобы не последнее.) А в Шахтер нужен жесткий тренер, как Мирча, чтобы расхлябаности не было и брожегий в команде. Каштру слишком мягкий человек по-видимому.
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+12
-2
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 19:17
ДИНАМО-ДИНАМО!!! ОООООО!!!
Ответить
+16
0
Саша AS80 (Харків)
25.04.2021 в 19:15
Динамо - чемпіон! Шахтар сьогодні за грою - не краще ФК Львів...
Ответить
+11
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2021 в 19:15
Динамо - ЧЕМПІОН! Справжній, натуральний, великий клуб-чемпіон. А ґдє там той шахтьор, гдє?! Загнали під землю!
Ответить
+13
-1
download1 (huyersk)
25.04.2021 в 19:12
Bravo Lucesku!
Ответить
+14
0
avatar
MES QUE UN CLUB
25.04.2021 в 19:09
C праздником всех болельщиков Динамо!!!!
Ответить
+17
-1
Просто football фан (Рівне)
25.04.2021 в 19:07
ДК із заслуженим золотом. По суті, за пів-року, Мірча приніс Динамо 60+ млн євро за участь в ЛЧ! Чекаю на якісне підсилення! І прогресу в грі команди. Чесно, дуже шкода ШД! Дивився паралельно два матчі! Гра шахтаря - обняти і плакати... + Травми! + Імпотенція на тренерському містку. Я звичайно не вірю, що Зоря реально претендент на 2 місце, швидше за все зільється, як і в минулому році! Тому, дограти сезон! Всіх розпустити у відпустку! Всім видихнути! Зібратися і знов почати працювати. І робити наш ЧУ цікавим! А також ждем Метал! Киян зі святом!
Ответить
+14
-3
Мрійник (Куп'янськ)
25.04.2021 в 19:06
55 років вболіваю за "Динамо", нарешті після кількох років сорому знову повернулася гордість за команду. Вітаю всіх з перемогою в чемпіонаті!
Ответить
+22
-3
Исследователь
25.04.2021 в 19:05
Сегодня Суркис выглядел человеком который вложил деньги в швейцарский банк, сидишь на трибуне и ждёшь дивиденды ни за что не переживая. Браво команда, с чемпионством!!!
Ответить
+18
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
25.04.2021 в 19:04
Всех Адекватных болел Динамо Киев с Чемпионством!!Неадекватная ультра идёт на# вместе с кротами!!!
Ответить
+19
-4
prostors (Вольногорск)
25.04.2021 в 19:04
Всех болельщиков ДИНАМО с Чемпионством. Еще надо выиграть КУБОК.
Ответить
+20
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
25.04.2021 в 19:03
что значит тренер!!! с темеж игроками что были при тренерах с ДКсерцами буксовали в ЧУ и ВОТ взяли настоящего тренера и есть результат-ДИНАМО по праву стало ЧеМПИОНОМ-а Ш-это просто что то- с каштру-а воообще началось с того что фонсека молодожь не очень привлекал и искал на замену тайсону марлосу и другим пенсионерам-и вот оно случилось те состарились а новых не подготовили-как при Луцеску- ДИНАМО И ВСЕХ КТО БОЛЕЕТ ИСТИННО С ПОБЕДОЙ- мне лично всё равно что ДК что Ш.
Ответить
+18
-2
oleg dynamo (львівська)
25.04.2021 в 19:07
це 100% на рах тренера...
Ответить
+12
-1
oleg dynamo (львівська)
25.04.2021 в 19:03
Всіх боліл ВКДК з чемпіонством!!!
Ответить
+13
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:01
Чекаю на коментар найкращого експерта України Грачова В.
Ответить
+18
0
Golfik25 (Киев)
25.04.2021 в 19:09
Чего ждать? Скажет, Шахтер специально поддался.
Ответить
+7
-2
octavi4 (Warszawa)
25.04.2021 в 19:00
1 место в таблице видимо надоело ходить на свидание с Шахтёром и решило пойти в этот раз с Динамо на свидание :)
Ответить
+3
-4
Golfik25 (Киев)
25.04.2021 в 19:00
Всех адекватных фанатов(кроме ультры пробитой) Динамо с победой и чемпионством. Заслуженно чемпионство. И плевать на проблемы соперников. Луческо утер нос всем и показал многим их место.
Ответить
+22
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:00
Ответить
+3
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
25.04.2021 в 19:00
Браво Динамо!!! Браво Мирча!!!
Ответить
+18
-1
тутти-10 (Сумська область)
25.04.2021 в 18:59
Ответить
+10
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 18:59
И конечно же привет неадекватам ультрасам
Ответить
+16
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 18:59
Молодці! Цікаво, Ахметов привітає вже сьогодні?
Ответить
+11
-1
тутти-10 (Сумська область)
25.04.2021 в 19:01
Їх Олександрія чпокнула. Яких ще привітань?)))
Ответить
+10
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:02
Ну, Суркіс же їх вітав останні роки.
+6
-2
avatar
DOMENICO (Lviv)
25.04.2021 в 18:58
Вітання зі ЛьвоваДідусь Мірча показав Хто є Хто! І в 75 продовжує колекціонувати титули
Ответить
+20
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 18:58
Спасибо деду за победу, а ещё большее спасибо за Забарного, Попова, Сироту, Шапаренко и всех остальных наших "малышей"!
Ответить
+19
-3
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 18:56
Спасибо!!!
Ответить
+10
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 18:55
Динамо чемпион! Всех с победой, она такая долгожданная! Всех с ЛЧ в следующем сезоне! Всех с праздником! Браво Динамо, великолепный сезон!!!
Ответить
+16
-1
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 18:56
И без кабинетных и судейских побед
Ответить
+11
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 18:57
Все честно, золото добыто на зелёном газоне!!!
+12
0
ukatan (Харьковская обл.)
25.04.2021 в 18:54
Всех болельщиков "Динамо" (кроме "ультрас") с заслуженным чемпионством! "Ультрас" не поздравляю, так как у них - день траура.
Ответить
+14
-1
avatar
waleo (Киев)
25.04.2021 в 18:54
дед всем подряд нос утер
Ответить
+16
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 18:53
На фоні мертвого Шахтаря? Не знаю...
Ответить
+2
-12
Djon (Киев)
25.04.2021 в 18:54
це кротячі проблеми
Ответить
+14
-1
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 18:57
шахтьору не противно было становится чемпионом, на фоне никакого ДК....
Ответить
+12
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 18:59
На фоні ахметівського павелки та суддівства?
+10
-3
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 19:01
В цьому сезоні і "ахметівські павелки та суддівство" не допомогло В цьому кайф!!!
+6
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:02
А так би кроти були на 3-му місці або й четвертому. Може ще будуть.
+4
-1
avatar
Next-R (Киев)
25.04.2021 в 19:03
150% до гадалки не ходи
+2
-1
Golfik25 (Киев)
25.04.2021 в 18:57
Когда кроты становились чемпионами на фоне мертвого Динамо, ты так не тявкал.
Ответить
+12
-1
Одіссей (Донецьк)
25.04.2021 в 18:52
Всех болел Динамо с победой в чемпионате.
Ответить
+23
-2
Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 18:51
Ура!:)
Ответить
+15
0
Djon (Киев)
25.04.2021 в 18:51
Вітаю всіх з чемпіонством! Низький уклін Мірче! Велика подяка Динамо! Всі молодці.
Ответить
+20
-1
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Next-R (Киев)
25.04.2021 в 18:58
Мирча красава!)))
Ответить
+15
0


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