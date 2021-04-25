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Костышин: Я буду защищать своих игроков от грязных фантазий журналистов

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник принес извинения за мат

Костышин: Я буду защищать своих игроков от грязных фантазий журналистов

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин извинился за нецензурную лексику в своем комментарии после победы над "Ворсклой" в матче 23-го тура УПЛ.

"Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии на флэш-интервью и пресс-конференции, в которых присутствовала ненормативная лексика. Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины и вообще таким словам не место в публичном пространстве.

Но в то же время, я хотел бы также подчеркнуть, что от содержания сказанного мной вчера после матча я не отказываюсь и отказываться не собираюсь. Я защищал и буду защищать своих игроков от подобных, ничем не обоснованных, обвинений и грязных фантазий таких журналистов, как Сенькив", – расказал Костышин.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК "Колос"

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Комментарии (1)
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kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 19:47
Будеш захищати брудних брудними ж методами...
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