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Костышин: Я буду защищать своих игроков от грязных фантазий журналистов
Наставник принес извинения за мат
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин извинился за нецензурную лексику в своем комментарии после
"Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии на флэш-интервью и пресс-конференции, в которых присутствовала ненормативная лексика. Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины и вообще таким словам не место в публичном пространстве.
Но в то же время, я хотел бы также подчеркнуть, что от содержания сказанного мной вчера после матча я не отказываюсь и отказываться не собираюсь. Я защищал и буду защищать своих игроков от подобных, ничем не обоснованных, обвинений и грязных фантазий таких журналистов, как Сенькив", – расказал Костышин.
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