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Попов: Остался Кубок, поставить еще одну точку и можно считать сезон хорошим

Премьер-лига
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Защитник киевлян прокомментировал долгожданное чемпионство "Динамо"

Попов: Остался Кубок, поставить еще одну точку и можно считать сезон хорошим

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал победу над "Ингульцом" в матче 23-го тура УПЛ, а также поделился эмоциями от чемпионства.

– Медаль золотая? Проверял на зуб?

– Наверное, не золотая. Но все равно, наверное, одна из самых значимых в моей жизни. Пока еще не осознали. Показали хорошую игру сегодня, считаю. Поставили жирную точку. Радуемся всей командой.

– Что говорил Луческу перед матчем?

– Он говорил, что "Ингулец", как и "Агробизнес", неуступчивая команда, будет тяжело. Настраивал не расслабляться, закончить это дело – взять чемпионство. Хорошо, что ребята восприняли это всерьез. Мы сделали хорошее дело.

– Кому посвящаешь чемпионство?

– Всему клубу, команде. Мы это заслужили, считаю. На протяжении сезона шли вместе. Были трудности в Европе, были и неудачные матчи. Остался Кубок, нужно поставить еще одну точку и можно считать сезон хорошим, – рассказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Денис Попов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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