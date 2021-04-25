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Попов: Остался Кубок, поставить еще одну точку и можно считать сезон хорошим
Защитник киевлян прокомментировал долгожданное чемпионство "Динамо"
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал
– Медаль золотая? Проверял на зуб?
– Наверное, не золотая. Но все равно, наверное, одна из самых значимых в моей жизни. Пока еще не осознали. Показали хорошую игру сегодня, считаю. Поставили жирную точку. Радуемся всей командой.
– Что говорил Луческу перед матчем?
– Он говорил, что "Ингулец", как и "Агробизнес", неуступчивая команда, будет тяжело. Настраивал не расслабляться, закончить это дело – взять чемпионство. Хорошо, что ребята восприняли это всерьез. Мы сделали хорошее дело.
– Кому посвящаешь чемпионство?
– Всему клубу, команде. Мы это заслужили, считаю. На протяжении сезона шли вместе. Были трудности в Европе, были и неудачные матчи. Остался Кубок, нужно поставить еще одну точку и можно считать сезон хорошим, – рассказал Попов.
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