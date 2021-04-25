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Луческу - первый тренер, который выиграл УПЛ с двумя разными командами

Премьер-лига
(2 голосов)

Ранее такого результата не достигал никто

Луческу - первый тренер, который выиграл УПЛ с двумя разными командами

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Мирча Луческу стал первым тренером в истории, который выиграл УПЛ с двумя разными командами. Сегодня его "Динамо" стало чемпионом страны.

Ранее тренер восемь раз выигрывал чемпионство с донецким "Шахтером".

Этот трофей стал вторым для специалиста у руля киевского клуба. Коуч возглавил команду летом 2020-го года, и тогда же выиграл Суперкубок Украины. При Мирче Луческу "Динамо" сыграло 23 матча в УПЛ, одержав 18 побед, 4 раза сыграв вничью и проиграв всего в одном матче.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
25.04.2021 в 20:25
А я рад за деда - доказал, что еще может давать результат.
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ReDStorm (Одесса)
25.04.2021 в 20:17
Не знаю как в других дальних далях ))) Но такое в Европейском футболе вообще случается крайне редко, так что респект Мирча Батькович ))))
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