Луческу - первый тренер, который выиграл УПЛ с двумя разными командами

Мирча Луческу стал первым тренером в истории, который выиграл УПЛ с двумя разными командами. Сегодня его "Динамо" стало чемпионом страны.

Ранее тренер восемь раз выигрывал чемпионство с донецким "Шахтером".

Этот трофей стал вторым для специалиста у руля киевского клуба. Коуч возглавил команду летом 2020-го года, и тогда же выиграл Суперкубок Украины. При Мирче Луческу "Динамо" сыграло 23 матча в УПЛ, одержав 18 побед, 4 раза сыграв вничью и проиграв всего в одном матче.