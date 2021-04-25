Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу - первый тренер, который выиграл УПЛ с двумя разными командами
Ранее такого результата не достигал никто
Фото - Олександр Приходько
Мирча Луческу стал первым тренером в истории, который выиграл УПЛ с двумя разными командами. Сегодня его "Динамо" стало чемпионом страны.
Ранее тренер восемь раз выигрывал чемпионство с донецким "Шахтером".
Этот трофей стал вторым для специалиста у руля киевского клуба. Коуч возглавил команду летом 2020-го года, и тогда же выиграл Суперкубок Украины. При Мирче Луческу "Динамо" сыграло 23 матча в УПЛ, одержав 18 побед, 4 раза сыграв вничью и проиграв всего в одном матче.
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой
- Кулач лидирует, Шахаб, Цыганков и Нуриев находятся рядом. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
Новости по теме
- 23:27 Прогнозы на футбол Чемпионский аккорд. Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2021
- 09:24 Прогнозы на футбол Агробизнес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины на 21.04.2021
- 08:13 Украинские Грозный: В матче с Динамо Агробизнес хочет сотворить сенсацию, но сейчас это очень сложно