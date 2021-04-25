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Луческу и полотенце. Символ динамовской победы снова в центре внимания
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Фото - footballua.tv / автор невідомий
Матч 23-го тура УПЛ "Динамо" - "Ингулец" проходил под аккомпанемент дождя. Примечательно, что непогода не испугала Мирчу Луческу, который даже в таком проходном (с точки зрения сопротивления соперника) поединке не прятался под навесом тренерской скамьи.
Мирча Луческу, как и в начале сезона, прятал голову от дождя под полотенцем. Так же было и в начале сезона, когда, в частности, "Динамо" под дождем побеждало "Гент" и направлялось в группу Лиги чемпионов. СМИ тогда окрестили полотенце счастливым символом динамовской победы. И вот опять.
Добавим, что "Динамо" впервые за последние пять лет и в шестнадцатый раз в своей истории стало чемпионом Украины.
Фото - UA-Футбол
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