Луческу и полотенце. Символ динамовской победы снова в центре внимания

Матч 23-го тура УПЛ "Динамо" - "Ингулец" проходил под аккомпанемент дождя. Примечательно, что непогода не испугала Мирчу Луческу, который даже в таком проходном (с точки зрения сопротивления соперника) поединке не прятался под навесом тренерской скамьи.

Мирча Луческу, как и в начале сезона, прятал голову от дождя под полотенцем. Так же было и в начале сезона, когда, в частности, "Динамо" под дождем побеждало "Гент" и направлялось в группу Лиги чемпионов. СМИ тогда окрестили полотенце счастливым символом динамовской победы. И вот опять.

Добавим, что "Динамо" впервые за последние пять лет и в шестнадцатый раз в своей истории стало чемпионом Украины.

Фото - UA-Футбол