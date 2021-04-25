Суркис: Пора уже замахнуться на что-то в Европе

В 23-м туре УПЛ "Динамо" выиграло у "Ингульца" и досрочно оформило чемпионство.

После матча президент киевского клуба Игорь Суркис прокомментировал будущее Мирчи Луческу и предстоящие трансферы "Динамо":

"Я уверен, что он останется, потому что у него действующий контракт. У меня нет никаких сомнений. Он создавал эту команду, и я думаю, что пора уже замахнуться на что-то в Европе.

Я ему предлагал усилить линию защиты каким-то опытным игроком. Разные позиции усилить. Я понимал, что невозможно добиваться результата, стараться попасть в Лигу чемпионов молодыми игроками, необстрелянными. Он сказал: я дам им возможность показать себя и вывести их на качественно новый уровень. Это было не моё нежелание покупать новых футболистов. Он захотел работать с этими ребятами. Думаю, каждый из них, качая его, должны сказать ему огромное спасибо за то доверие, которое он им оказал. Они в свою очередь оправдали это доверие, и сегодня это единый коллектив.

Усиление, если в этом будет необходимость, и мы будем видеть, что мы покупаем футболистов более качественных, чем есть у нас, мы, естественно, будем пытаться это сделать. Но это философия. Сегодня некорректно эти вопросы задавать мне. Их надо задавать главному тренеру. Моя задача - купить, потратить деньги на того или иного футболиста, которого захочет главный тренер", - сказал Игорь Суркис в эфире Профутбол Digital.