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Суркис: Пора уже замахнуться на что-то в Европе

Премьер-лига
(3 голосов)

Президент "Динамо" поделился своими впечатлениями после завоевания золотых медалей УПЛ

Суркис: Пора уже замахнуться на что-то в Европе

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В 23-м туре УПЛ "Динамо" выиграло у "Ингульца" и досрочно оформило чемпионство.

После матча президент киевского клуба Игорь Суркис прокомментировал будущее Мирчи Луческу и предстоящие трансферы "Динамо":

"Я уверен, что он останется, потому что у него действующий контракт. У меня нет никаких сомнений. Он создавал эту команду, и я думаю, что пора уже замахнуться на что-то в Европе.

Я ему предлагал усилить линию защиты каким-то опытным игроком. Разные позиции усилить. Я понимал, что невозможно добиваться результата, стараться попасть в Лигу чемпионов молодыми игроками, необстрелянными. Он сказал: я дам им возможность показать себя и вывести их на качественно новый уровень. Это было не моё нежелание покупать новых футболистов. Он захотел работать с этими ребятами. Думаю, каждый из них, качая его, должны сказать ему огромное спасибо за то доверие, которое он им оказал. Они в свою очередь оправдали это доверие, и сегодня это единый коллектив.

Усиление, если в этом будет необходимость, и мы будем видеть, что мы покупаем футболистов более качественных, чем есть у нас, мы, естественно, будем пытаться это сделать. Но это философия. Сегодня некорректно эти вопросы задавать мне. Их надо задавать главному тренеру. Моя задача - купить, потратить деньги на того или иного футболиста, которого захочет главный тренер", - сказал Игорь Суркис в эфире Профутбол Digital.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (75)
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Nikon7171717 (Днепродзержинск )
25.04.2021 в 22:39
Важкувато буде на що не буть замахнутися в Європі з такою статистикою-- в другому колі за ДК а о пробивало пенальті,або був вилучено гравця суперника(за виключенням двох ігр).Виникає дивна аналогія з грою ШД,коли тому не назначали пенальті два роки.А саме цікаве в цій ситуації те що обидві команди тренує....Луческу.
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0
0
download1 (huyersk)
25.04.2021 в 22:25
Вон воно як красиво) Луч вирішив перевершити Шахтар саме цим молодим, необстріляним складом без легіонерів.. Оце так челендж! І вдалося ж, ай да лис!
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0
0
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simargl (Чернигов)
25.04.2021 в 22:05
Как он уверенно несёт бред. Этим составом можно только замахнуться ... на выход . Без качественного усиления шансов на успех в еврокубках нет !!
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 21:16
Как бы этого не хотелось, но с этим составом тяжело будет замахнуться на Еврокубок. Мое мнение нужен хороший нап, хороший опорник и правый защитник, так же левый атакующий хав с правой рабочей ногой.
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+4
-2
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 22:01
тебе заднепрвод нужен длинный и толстый йух....
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 22:06
Земля тебе пухом
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
25.04.2021 в 22:07
Как раз то, чего у тебя нет )))) все мечты по Фрейду ))))
0
0
krakow (Херсон)
25.04.2021 в 21:06
На "Ференцварош"?
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+2
-7
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2021 в 21:05
Дайте йому холодного попити. Виграли слабеньку УПЛ за жахливої кризи конкурента - почав на щось замахуватися в Європі. Бачили вже в Європі битву за одну перемогу в групі. Над самим Ференцварошем.
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+7
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:35
Ты школьник иди уроки учи...недоумок дебильный...
Ответить
+4
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:04
Истерикой глоров бомжей удовлетворён :)))
Ответить
+6
-3
aleks68
25.04.2021 в 21:13
идиот от рождения -это навсегда.какое динамо такие и болельщики
Ответить
+4
-12
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:15
Твои диагнозы никому не интересны, хотя и давно всем известны :)))
+7
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 21:17
Видишь, алекс, ты продолжаешь юродствовать. Болельщики Динамо по сравнению с тобой - это ангелы...
+6
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:27
Так алекс- это городской сумасшедший, над ним тут все ржут :)
+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:28
Есть ещё два забавных дурачка - хЭнтер и трамвай, но я думаю, что все трое - это один и тот же школьник :)
+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:33
Что старое пед рило, правда твои лупатые глаза колет ??? Гамадрил заднеприводный, тебе лет (под сра ку дед) а ты вылез на осла и шашкой машешь... Слезай и делом займись, бросай бухать,устройся на работу...Стране нужны ассенизаторы, ты подходишь ...100%...
0
-2
Alex.696 (Немирів)
25.04.2021 в 22:27
Ще колібрі було, тільки десь зникло)))
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:03
Бомжи, вы так не нервничайте, поберегите силы на борьбу за второе место, ещё не все шансы потеряны :)
Ответить
+8
-3
aleks68
25.04.2021 в 21:10
да соси ты со своим динамо и не гавкай.высоко взлетели?так это дело такое-завтра будет большая .опа.пошли букет .....каштру и заодно палкину
Ответить
+1
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:11
Сосать-это твоя привычка с детства, я нормальной ориентации :) но при айкью 68 тебе это тяжело понять :)
+6
-1
aleks68
25.04.2021 в 21:11
прикрой е....о недоношенный
0
-11
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:13
Ну я же тебе уже 100 раз писал, что тут твоей родни нет, зачем ты к ним обращаешься ? :)))
+5
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:30
бросай бухать урод...у тебя от стекломоя галюцинации...
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
25.04.2021 в 21:01
Попало Динамо Киев в группу ЛЧ с двумя грандами (Ювентусом и Барселоной) и решил Суркис загадать желание, но на утро желание сбылось только у Ювентуса и Барселоны...
Ответить
+5
-10
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:04
О, пошла тяжелая артиллерия умалишённых :)
Ответить
+7
-3
aleks68
25.04.2021 в 21:12
это ты о себе тупой долб....б?
+2
-11
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:14
Вот ещё один отозвался :)
+7
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:28
Иди задепривод грибы собирай .... ОТСОСИновики ...
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.04.2021 в 20:59
Если достойно играть в ЛЧ нужно срочным образом покупать нападающего вместо чудо-борца Беседина и покупать хорошего центрального защитника вместо непредсказуемого Попова.
Ответить
+5
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:41
есть кандидатуры? хоть по одной на позиции
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 20:58
Ну, в Европе свои правила... Пересы, Чеферины, Газпром...Вопрос: угадайте страну: Спортсмены без знамён, солдаты без погон, могилы без имён..?
Ответить
+10
-1
ГенриВол (Волочиськ)
25.04.2021 в 20:55
Ну все ідеально. Чемпіони достроково, остання гра 5:0, Луческу гарно сказав про хлопців і команду, але... Ігорко вот як пиз...не так пиз..не
Ответить
+8
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:57
Треба ж щось казати...
Ответить
+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 20:54
Зараз в групі ЛЧ Газпром тобі барсу з юве "випише" і замахуйся на здоров'я.
Ответить
+3
-2
viajador (Кошмари City)
25.04.2021 в 20:50
Надо, Гарик, надо. Шубейки туда-сюда, судейки туды-сюды...
Ответить
+3
-12
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:53
Судійки усі лежать під баблом Наперсточника, хоча зараз й не допомогло, макаки значно ослабли.
Ответить
+7
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:55
Баблом не согреешься, шубы - надежней!
+2
-10
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:56
Це вже не смішно, зміни платівку.
+4
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:58
Это и не было никогда смешным. Это печально. Но это нужно постоянно повторять, чтобы у вас, мразей, даже мысли не появилось про "можем повторить"!
+1
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:06
Шо ж ты так слюной брызжешь? Не лень перелогиниваться, самому себе комменты писать, а недалекое?
+6
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 20:59
Так отсидели же, а больше убогим бомжам спустя кучу лет и вспомнить нечего :)
Ответить
+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:56
олексин заднеприводный колаборант, мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир"....
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
25.04.2021 в 20:49
Вильяма Шекспира?
Ответить
+3
-2
aleks68
25.04.2021 в 20:48
уже крышу рвёт?"замахнуться на что-то в европе"?для начала запасись шубами.сегодня с цыганом повезло,а что будет после этого обиженного .....?вариант с луишом каштру не устроит?
Ответить
+1
-15
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:53
Каштру й далі тренуватиме лузерський приматарій...
Ответить
+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 21:09
Алекс, вот ты же сам провоцируешь. При чём обычно с матом. Я не шахтероненавистник. Но хочу сказать в ответ: гнали на Фонсеку, так это ещё были хорошие времена при нём для Шахты, как показало время...Гоните сейчас на цыгана? Окститесь лучше...
Ответить
+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:09
Ей, олигофрен с айкью 68, ты уже бухнул с горя стекломоя?
Ответить
+5
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
25.04.2021 в 20:48
Замахнутись на вихід з групи в ЛЧ
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 20:47
Интересно, что в понимании сурка-младшего "замахнуться"?
Ответить
+3
-3
viajador (Кошмари City)
25.04.2021 в 20:49
Вкрасти.
Ответить
+1
-6
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:52
Назовіть чесного й порядного президента клубу УПЛ.)
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
25.04.2021 в 20:53
Поворознюк
+1
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:54
Тато? Він герой війни, прежив атаку у бліндажі...)))
+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
25.04.2021 в 20:59
Ага)). Він як Дон Кіхот нашого часу, власноруч бореться з системою, а інші вставляють палки в колеса. Но він сильний духом настільки, шо аж гранати його не беруть.. Герой на якого треба рівнятися
+3
0
Некр!т (Дзвонимісто)
25.04.2021 в 20:59
Замахнутись на вихід з групи в ЛЧ
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+3
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:45
Единственное, на что могут замахнуться дырявые в Европе - это на дисквалификацию :)
Ответить
+3
-12
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:51
Диряві претендують на заслужену бронзу. Так би й було, аби не ахмосуддівство.
Ответить
+5
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:54
Методичку поменяй, хрюндель, Катерина уже ваша.
+3
-9
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:56
Приклади у студію?
+5
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:57
Последний матч Шахтер-Динамо.
+2
-10
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:07
Ты зачем с умалишённым глором бомжеклуба споришь! Если на тебя бешеная собака лает, ты тоже с ней ругаешься?:)
+4
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:03
Ты опять про задницы своих родителей всем пишешь :)
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+4
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:55
олексин заднеприводный колаборант, мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир"....
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.04.2021 в 20:44
На Газм'яс замахніться, щоб духу його там не було.. Слабо?
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+3
-4
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:55
олексин заднеприводный колаборант, мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир"....
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+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:37
Щоби замахнутися на що-небудь у Європі, ІМСе, треба любити клуб до глибини власної кишені...)
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-3
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Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:47
Что бы там ни говорили, а Сурок бабала в клуб вкинул немерянно! Пусть не своего, а сворованного у украинского народа, но все же вкинул! В отличие от тебя, чмошника, и твоих братьев по разуму - полярных петухов, которые ни копейки не вложили!
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+3
-9
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kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:50
Суркіс, при усіх його недоліках не підривав свого конкурента на трибуні стадіону, не сприяв війні на Донбасі, і не грабує на схемі Ротердам ++. Це так, для початку, уєйбан.
+8
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:53
Суркисы только воровали унитазы, потом украли клуб, потом уничтожали 15 лет украинский футбол в угоду своему клубу, а сейчас не платят ни налогов, ни военного сбора, и пропагандируют узкий мир, тебя Спутник-V уколололи - вот ты за них и кукарекаешь.
+1
-12
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kotigorok (Чернігів)
25.04.2021 в 20:55
Не знаю,що таке спутнік, і знати не хочу. А тобі судячи за все допоможе лише лоботомія.
+8
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 20:57
Тебе уже никакой ветеринар не поможет, после Спутника-то :)
0
-10
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2021 в 21:16
И ещё очень радует , что ахметке скоро не до футбола будет, и всем местным умалишённым останется только скрежетать зубами по поводу Динамо :)
+3
-1
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:26
Иди задепривод грибы собирай .... ОТСОСИновики ...
+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:54
олексин заднеприводный колаборант, мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир"....
Ответить
+2
0


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