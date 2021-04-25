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Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский

Премьер-лига
(3 голосов)
Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сразу после финального свистка матча "Динамо" - "Ингулец" столичный НСК "Олимпийский" превратился в сцену празднования триумфа. "Динамо", чемпион Украины 2020/21, получило символический трофей, золотые награды, а также позировали перед фотографами и операторами в специальной праздничной экипировке.

Отметим, что это первое за последние пять лет и шестнадцатое в общем чемпионство "Динамо" в Украине. Вашему вниманию - несколько фото с церемонии награждения. Автор фотоснимков - Александр Приходько (UA-Футбол).

Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский - изображение 1

Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский - изображение 2

Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский - изображение 3

Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский - изображение 4

Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский - изображение 5

Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский - изображение 6
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
25.04.2021 в 20:37
Молодцы! Красавцы! Поздравляю! Мирча -тренер с большой буквы! Своё дело знает. Всех, настоящих болельщиков ДК, с победой! Убогие, которые себя таковыми считают, но на деле показывают себя с обратной стороны, просто тихо давитесь от злости и зависти, пока нормальные люди празднуют!
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 20:35
БРАВО ДИНАМО !!! ВЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И ВСЕГДА БУДЕТЕ ЛУЧШИМИ !!!!!
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hrenat (boston)
25.04.2021 в 20:27
Молодці! Вітаю з перемогою!
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