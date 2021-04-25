Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский

Сразу после финального свистка матча "Динамо" - "Ингулец" столичный НСК "Олимпийский" превратился в сцену празднования триумфа. "Динамо", чемпион Украины 2020/21, получило символический трофей, золотые награды, а также позировали перед фотографами и операторами в специальной праздничной экипировке.

Отметим, что это первое за последние пять лет и шестнадцатое в общем чемпионство "Динамо" в Украине. Вашему вниманию - несколько фото с церемонии награждения. Автор фотоснимков - Александр Приходько (UA-Футбол).