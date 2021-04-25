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Как Динамо чемпионство праздновало. ФОТО из НСК Олимпийский
фото - Олександр Приходько
Сразу после финального свистка матча "Динамо" - "Ингулец" столичный НСК "Олимпийский" превратился в сцену празднования триумфа. "Динамо", чемпион Украины 2020/21, получило символический трофей, золотые награды, а также позировали перед фотографами и операторами в специальной праздничной экипировке.
Отметим, что это первое за последние пять лет и шестнадцатое в общем чемпионство "Динамо" в Украине. Вашему вниманию - несколько фото с церемонии награждения. Автор фотоснимков - Александр Приходько (UA-Футбол).
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