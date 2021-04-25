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Луческу: Благодарен ребятам, было нелегко выдерживать меня, я оказывал на них давление

Премьер-лига
(5 голосов)

Наставник киевлян поделился эмоциями от чемпионства

Луческу: Благодарен ребятам, было нелегко выдерживать меня, я оказывал на них давление

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями после чемпионского матча с "Ингульцом".

- Особенно нечего говорить после такой игры и пережитых эмоций. Это была последняя домашняя игра, поскольку все последующие поединки в чемпионате и финал Кубка мы играем на выезде, поэтому она была особая для нас. Мы хотели сделать настоящее представление, в первую очередь благодаря игре в атаке, и я считаю, что это нам удалось.

Я говорил ребятам, что меня сегодня не интересует лишь три очка. Мне нужно было увидеть зрелище, красивый футбол, как вы можете действовать в атаке и забивать мячи. Сегодня я сделал пять замен в перерыве и по ходу второго тайма, чтобы они почувствовали себя причастными к этой победе. К сожалению, не мог сделать больше, поскольку все футболисты примерно одного уровня и заслуживали быть на поле. Я сделал эти замены, и ничего не изменилось в нашей игре - мы продолжали забивать.

Хотелось бы продолжить в том же духе в следующих матчах чемпионата, поскольку за ними будет финал Кубка. Нужно ответственно готовиться к нему. Приоритетом в нынешнем сезоне для нас было создать конкуренцию между нашими игроками, своеобразное соревнование, и они это с блеском выполнили.

Благодарен ребятам, поздравляю их. Могу сказать, что было нелегко выдерживать меня все эти месяцы, поскольку я оказывал на них давление. Ведь без него не будет результата - это один из важнейших компонентов подготовки.

Если меня кто-то спросит, какая разница между той командой, которую я принял 1 августа, и нынешней, я отвечу, что футболисты научились играть на победу. Они научились быть победителями. Конечно, присутствуют еще много факторов, которые помогли им стать лучше. Но это те же игроки, которые были в команде восемь месяцев назад.

Не талант главный в футболе, а то, что ты делаешь на тренировках ежедневно, отрабатываешь то, что ты хочешь делать на поле. Нашим ребятам это удалось, они делали ежедневно все для того, чтобы стать чемпионами, стать победителями.

- Чемпионство - это гарантированное место в групповом турнире Лиги чемпионов. Есть ли какие-то наработки по трансферной кампании летом?

- Еще чемпионат не закончился. Пока нужно радоваться тому результату, которого мы достигли. Впереди есть несколько недель, и после этого посмотрим, к чему мы пришли.

- Какое настроение сейчас у вас после матча, который стал для вашей команды чемпионским?

- Это мои чувства, и я не хотел бы говорить о них.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (8)
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aleksey-se (Красноармейск)
25.04.2021 в 22:23
Молодец дед,слепил всё-таки пулю.
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 21:20
Браво! А физрук с этим же составом даже не вышел из группы ЛЕ и полностью прокакал чемпионат
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+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:39
Что ты несешь коммуняка...???
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 21:52
Корм для червей тебя уже нет
0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:59
Я молдавский язык не понимаю...коммуняка...
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.04.2021 в 20:54
Дякую, Мірча Луческу. Тренер і Наставник з великої літери. Гарне, стримане та разом з тим змістовне флеш-інтерв'ю.
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+7
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:39
100 %
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+3
0
fc_grepa (Херсон)
25.04.2021 в 21:55
підтримую
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+3
0


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