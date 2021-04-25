Динамо обогнало Шахтер по количеству трофеев в Украине

В матче 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома разгромило "Ингулец" со счетом 5:0.

Таким образом, "бело-синие" досрочно оформили чемпионство Украины. Этот титул национального первенства стал уже 16-м для столичной команды в истории. Эта победа в УПЛ позволила "Динамо" обогнать донецкий "Шахтер" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

В общем зачете у динамовцев 37 титулов, у "горняков" - 35.

"Динамо" – 37 трофеев:

Чемпионат Украины – 16 побед

Кубок Украины – 12 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

"Шахтер" – 35 трофеев: