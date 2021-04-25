Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо обогнало Шахтер по количеству трофеев в Украине
16-й трофей киевлян!
фото - Олександр Приходько
В матче 23-го тура УПЛ киевское
Таким образом, "бело-синие" досрочно оформили чемпионство Украины. Этот титул национального первенства стал уже 16-м для столичной команды в истории. Эта победа в УПЛ позволила "Динамо" обогнать донецкий "Шахтер" по количеству трофеев в истории независимой Украины.
В общем зачете у динамовцев 37 титулов, у "горняков" - 35.
"Динамо" – 37 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 12 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
"Шахтер" – 35 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 13 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 8 побед
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Поход за чемпионством. Динамо - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку
- Официально: Ломаченко против Накатани 26 июня в Лас-Вегасе
- Кулач лидирует, Цыганков подтягивается. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:09
Ответить
+2
0
Некр!т (Дзвонимісто)
25.04.2021 в 21:53
Ответить
+1
0
Djon (Киев)
25.04.2021 в 21:55
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:03
0
0
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 22:01
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:04
0
0
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:42
Ответить
+4
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...