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Динамо обогнало Шахтер по количеству трофеев в Украине

Премьер-лига
(3 голосов)

16-й трофей киевлян!

Динамо обогнало Шахтер по количеству трофеев в Украине

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома разгромило "Ингулец" со счетом 5:0.

Таким образом, "бело-синие" досрочно оформили чемпионство Украины. Этот титул национального первенства стал уже 16-м для столичной команды в истории. Эта победа в УПЛ позволила "Динамо" обогнать донецкий "Шахтер" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

В общем зачете у динамовцев 37 титулов, у "горняков" - 35.

"Динамо" – 37 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 12 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

"Шахтер" – 35 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 13 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 8 побед
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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:09
после завоевания кубка УЕФА Шахтер прос..л кубок Украины в матче с Ворсклой в 2009 году
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+2
0
Некр!т (Дзвонимісто)
25.04.2021 в 21:53
А де статистика до незалежної України, десь хоча б за останні 60 років історії клубів?
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+1
0
Djon (Киев)
25.04.2021 в 21:55
У радянські часи Шахтар даже близько не був з досягненнями Динамо.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:03
Был кубок СССР
0
0
avatar
scorpius (Ck)
25.04.2021 в 22:01
В википедии)
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:04
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 21:42
Если бы у шахтьора небыло судей и "мариуполя" все было бы для них печальнее...
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+4
-1


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