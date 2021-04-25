Каштру: За три дня у нас две сложные травмы. У нас слишком много проблем

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги поражения от "Александрии" в матче 23-го тура УПЛ.

– Сразу после потери титула, последнего матча с "Динамо", чувствуется некоторая неуверенность в команде. Она переживает свой не лучший момент ментально. Сегодняшний матч был отражением этого.

Хорошо начали. Команда чувствовала себя уверенно, могли играть. Когда "Александрия" среагировала – тогда увеличивалось давление, начали терять позиции. В старте должны были играть Бондарь, Кривцов, Сиприано и Додо. Через 15 минут игры мы уже играли без троих этих игроков.

Замена Бондаря привела к еще одной обязательной из-за числа украинцев, которые должны быть на поле. Выбор пал на Додо. Он говорил о дискомфорте, который он почувствовал на разминке. Была какая-то проблема с правой ногой. Команда потеряла стабильность. А когда пропустили первый мяч – неуверенность еще больше растет. Команда больше не смогла играть.

- Перестановки в обороне – основная причина поражения?

– Было очень много ключевых моментов, которые происходят не только в течение игры, но и недели. Майкон, Патрик, Кривцов, Бондарь, Мораес – все это вместе. Плюс упустили титул в последнем матче. Команда это очень прочувствовала, думаю, никто не радуется. Все это отразилось на поле.

- Знаете, что с Кривцовым и Бондарем?

– У Кривцова был приступ мигрени до матча. Сейчас оценивается ситуация. К сожалению, по Бондарю новости не самые лучшие. Имеются очень большие переживания. Думаю, это тоже очень сложная травма. За три дня у нас две травмы такой сложности. У нас слишком много проблем. Мы старались, но, видимо, недостаточно качественно.

- Такие проблемы в нападении из-за отсутствия Мораеса?

– Мы хорошо начали. Создали пару моментов в первые 10 минут игры. "Александрия" смогла этому противостоять. Играли с Соломоном, Тете, Дентиньо на острие, подстраховка Марлоса и Сиприано. Старались подключать крайних защитников. Был объем работы в атаке, но не реализовали. Это заставляет нас переживать.

- "Заря" находится недалеко от вас в таблице.

– Мы отдаем себе отчет в этом. Знаем о всех сложностях, которые у нас есть. Определенный момент перехода – некоторые ребята заканчивают карьеру, некоторые еще молодые. Все это создает огромную нестабильность. Но мы отдаем себе отчет, какие баталии предстоят в последних турах. Постараемся сделать все, чтобы добиться нашей цели. Когда теряешь первое место, нужно хвататься за второе. Это будем стараться делать, – рассказал португалец.