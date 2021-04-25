Шаран: Перед Шахтером сделали для ребят небольшой клип о девяти годах работы

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после домашней победы над донецким "Шахтером" в матче 23-го тура УПЛ.

– Понимаете, если бы мы победили "Ворсклу", когда проиграли 1:3 не по игре, и обидное поражение "Ингульцу", потому что выглядели не так, как хотелось бы. Конечно, результаты были бы другими. Но это футбол.

Очень благодарен нашим ребятам, что они наконец-то достигли победы. Не хотелось антирекордов в заключительном матче, тем более на этом стадионе в этом сезоне мы уже играть не будем. Будет замена газона, которую давно хотел видеть, но получилось, что только сейчас будет.

Очень благодарен президенту, потому что поддержал нас как морально, так и финансово после победы над "Шахтером". Мы снова увидели "Александрию", которую хочется видеть, потому что ребята выходили очень заряженными на матч.

Специально сделали для них небольшой клип о 9 годах работы тренерского штаба. Оставили в раздевалке, чтобы они его посмотрели. Там минут 7. Думаю, это тоже добавило сил и уверенности нашим действиям. И фанатам, они очень горячо поддерживали до конца, это очень приятно. Даже тяжело об этом говорить. Еще три тура. Уверен, будем биться до конца с каждой командой, потому что профессионалы.

– Клип – прощание с командой? Или мотивационный ролик?

– Считайте, как хотите, я об этом говорить не буду.

– Поражение "Заре" породило много информации о том, что вы покинете команду.

– Я к этому нормально отношусь. Мы пытались в прошлом году играть в ЛЕ, но проиграли "Мариуполю" дома. Ну нет у нас запаса игроков, чтобы стабильно играть. Только у нас кто-то выпадает – сразу видим, что у нас проблемы. Сегодня в составе увидели всех, кого ожидали, поэтому результат закономерный. Будем работать до 9 мая, а там будет видно.

– Фанаты говорят, что хотят продолжения вашей работы в клубе.

– Не могу сейчас об этом говорить. Много вопросов. Пытаюсь и дальше жить в Александрии, потому что жена из этого города, ребенку все нравится. Мне тоже нравится здесь работать, но принимать решение будет президент. Задача была – выйти в еврокубки. Мы ее не выполнили, поэтому, считаю, будет решать президент и руководители клуба, – рассказал Шаран.