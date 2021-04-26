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Странный допинг: экс-легионер Александрии обвиняет клуб в мошенничестве
Жоау Тейшейра уверен, что его подставили
Фото: fco.com.ua/ автор неизвестен
Вы, наверное, уже забыли французского полузащитника Жоау Тейшейру, выступавшего за "Александрию" во второй половине 2019 года.
Он прибыл в Украину из румынской "Политехники" в сентябре, но совсем никак себя не проявил, сыграв лишь три минуты в УПЛ и еще дважды выйдя на поле в Кубке Украины, после чего внезапно исчез.
На клубном сайте "Александрии" вы не найдете никакого упоминания об уходе Тейшейры. Еще 12 февраля 2020 года Жоау принял участие в спарринге "Горожан" против "Днепра-1" на сборах в Турции, а дальше ничего, только звенящая пустота.
Вчера, 25 апреля, L’Equipe выпустил интервью с Тейшейрой, в котором тот рассказал свою версию случившегося. Вам решать, верить ей или нет.
"В декабре 2019-го ко мне подошел директор "Александрии" Вадим Яровой и сказал, что у меня положительный допинг-тест. После этого меня уволили из клуба и дисквалифицировали на два года. Но как это могло произойти? Я знал, когда и где будет тест, я его не боялся. Мне пришлось пойти на такие жертвы ради этой работы, что я никогда бы не принял допинг", - утверждает француз.
В его крови нашли вещество под названием "дорзоламид". Оно часто входит в состав глазных капель и при местном применении не является запрещенным WADA, поскольку не входит в группу мочегонных средств.
"Клубный врач сказал мне, что это за вещество, но у меня же никогда не было проблем с глазами, я ничего в них не капал и даже не ношу линз! Чтоб разобраться во всем, я пошел к офтальмологу, и он категорично заявил, что вещество попало в мой организм либо через глаза, либо через еду".
Тейшейра намекает, что именно руководители "Александрии" сделали так, чтобы его допинг-проба оказалась положительной.
"Незадолго до допинг-теста ко мне подошел тренер и сказал, мол, я должен больше играть, а то президент уже расстраивается. Я был одним из немногих иностранцев в команде на хорошем контракте, зарабатывал 6,000 евро в месяц, но стал им бесполезен, поскольку почти не играл. На тот момент в клубе были 2-3-месячные задержки с выплатой зарплаты, бонусы за ЛЕ тоже не выплачивались".
Никаких доказательств Жоау не предоставляет, но обиду на "Александрию" он затаил крепкую. А еще на своих агентов, которые по сути "кинули" его. Когда у француза начались проблемы, они посоветовали ему расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядке. Это бы освобождало "Александрию" от выплаты компенсации и защищало ее от дальнейших судебных исков.
Когда же Тейшейра отказался, то агенты испарились. Уже без них Тейшейра поддался на уговоры клубных руководителей и подписал документ на украинском языке, в котором (он этого якобы не знал) шла речь о введении против него временных мер, в частности - заморозку зарплаты.
"Из-за этой истории я чувствую себя слабым. Я просто не могу себя защитить. За этот же дорзоламид Джузеппе Росси получил в Италии просто выговор, а я два года просиживаю в Украине! Я убит как финансово, так и морально", - признается футболист.
Его дисквалификация истечет только в декабре текущего года, а до тех пор он не имеет права подписываться в профессиональных клубах. Он обжаловал свой бан в CAS, но судебные издержки составят аж 42,000 евро, а у него таких денег нет. Поэтому Тейшейра просит о бесплатной юридической помощи, и если ее не получит, то будет вынужден отозвать свой иск.
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Отдельно отметим, что 24-летний Тейшейра - воспитанник школы "Метца" и в юности даже вызывался в сборную Португалии U-19, однако затем его карьера пошла под откос. Во Франции он играл сугубо за любителей, после чего перебрался в Молдову, а оттуда - в середняк чемпионата Румынии. "Александрия" была вершиной его спортивной карьеры.
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