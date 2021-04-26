Маркевич: Динамо заслуженно стало чемпионом, но на Лигу чемпионов надо усиливаться

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич прокомментировал досрочное завоевание киевским "Динамо" чемпионского звания.

"К сожалению, как и в прошлом году, интрига в борьбе за "золото" исчезла задолго до финиша. Думаю, что "Шахтер" смирился с потерей чемпионского титула после поражения от "Львова" еще в 19 туре. На мой взгляд, было бы неправильно во всем винить главного тренера Луиша Каштру. Здесь очевидна недоработка всех клубных структур.

А то, что внутри команды имеются уязвимые места, подтвердил сегодняшний (25 апреля - прим.) календарный поединок с "Александрией". Давно я не видел "Шахтер" таким беспомощным на всеукраинской арене.

Что касается киевского "Динамо", то его взлет – заслуженный. После появления у руля опытнейшего Мирчи Луческу бело-синие порадовали сплоченностью, а благодаря высочайшей игровой дисциплине не позволяли себе транжирить очки в матчах с менее именитыми командами, чем в предыдущие годы часто грешили.

И, поздравляя динамовцев с возвращением на трон, желаю, чтобы они стали конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Для этого им необходимо обязательно усилиться тремя-четырьмя очень серьезными исполнителями. Игроков такого уровня в Украине попросту нет, поэтому нужно звать на помощь легионеров", - сказал Маркевич.