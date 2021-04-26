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Маркевич: Динамо заслуженно стало чемпионом, но на Лигу чемпионов надо усиливаться

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне досрочно оформили в своей истории 16-й чемпионский титул

Маркевич: Динамо заслуженно стало чемпионом, но на Лигу чемпионов надо усиливаться

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич прокомментировал досрочное завоевание киевским "Динамо" чемпионского звания.

"К сожалению, как и в прошлом году, интрига в борьбе за "золото" исчезла задолго до финиша. Думаю, что "Шахтер" смирился с потерей чемпионского титула после поражения от "Львова" еще в 19 туре. На мой взгляд, было бы неправильно во всем винить главного тренера Луиша Каштру. Здесь очевидна недоработка всех клубных структур.

А то, что внутри команды имеются уязвимые места, подтвердил сегодняшний (25 апреля - прим.) календарный поединок с "Александрией". Давно я не видел "Шахтер" таким беспомощным на всеукраинской арене.

Что касается киевского "Динамо", то его взлет – заслуженный. После появления у руля опытнейшего Мирчи Луческу бело-синие порадовали сплоченностью, а благодаря высочайшей игровой дисциплине не позволяли себе транжирить очки в матчах с менее именитыми командами, чем в предыдущие годы часто грешили.

И, поздравляя динамовцев с возвращением на трон, желаю, чтобы они стали конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Для этого им необходимо обязательно усилиться тремя-четырьмя очень серьезными исполнителями. Игроков такого уровня в Украине попросту нет, поэтому нужно звать на помощь легионеров", - сказал Маркевич.

Напомним, что в 23-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и за три тура до финиша оформило в своей истории 16-й чемпионский титул.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Леонід Скачков (Рівне)
26.04.2021 в 09:09
Мирон,ти не правий.В нас є багато талановитої молоді.Їм більше потрібно довіряти.Ваната і Волошиних в обойму-от тобі і підсилення.
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.04.2021 в 09:38
Ванат и Волошин не усиление, это будущее. Он говорит про здесь и сейчас. Нужен сильный опытный игрок в центр поля, центр обороны и хотя бы нападающий.
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0
-3
MIG-40 (Одесса)
26.04.2021 в 08:57
Да есть хорошие и талантливые игроки в Украине, только открывать их и правильно научить играть у нас не могут. Хоть Луческу в этом направлении удачно работает. Спасибо мистеру за новые имена и за всех старых знакомых, которым он поднял планку качества игры!
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+3
0


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