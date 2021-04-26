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Выберите лучший гол 23-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО
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UA-Футбол традиционно предлагает читателям выбрать лучший гол очередного тура чемпионата Украины, на этот раз - 23-го. Голы расположены в хронологическом порядке
Артем Довбик явно настроен попасть в сборную Украины на Евро-2020. Форвард "Днепра-1" в игре с "Минаем" классно поставил корпус, прикрыл мяч от защитников и прошил голкипера ударом со средней дистанции
Сергей Булеца последнее время не радовал своим дальним ударом. Наконец в 23-м туре его прорвало - идеальный штрафной в игре с "Минаем"
"Львов" продолжает творить сенсацию за сенсацией, на этот раз мяч, забитый Ренаном Оливейрой, позволил победить "Десну". Конечно, это ошибка защиты, но нельзя не отметить коллективный прессинг и выдержку бразильца
Шахаб Захеди передает привет своей бывшей команде классным ударом слета и приносит "Заре" победу над "Олимпиком"
Дмитрий Шастал добил мяч в пустые ворота. Казалось, ну что тут такого. Но обратите внимание, что именно он начал атаку на фланге, Ковалец зряче нашел партнера в штрафной, а Дмитрий доиграл эпизод до конца
"Динамо" забило целых пять голов в ворота "Ингульца", но в основном трудовых. Мы отметим четвертый - за классный пас через полполя на Жерсона Родригеса и зрячий удар Виктора Цыганкова из-за пределов штрафной
Победители предыдущих туров:
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