Выберите лучший гол 23-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

UA-Футбол традиционно предлагает читателям выбрать лучший гол очередного тура чемпионата Украины, на этот раз - 23-го. Голы расположены в хронологическом порядке

Артем Довбик явно настроен попасть в сборную Украины на Евро-2020. Форвард "Днепра-1" в игре с "Минаем" классно поставил корпус, прикрыл мяч от защитников и прошил голкипера ударом со средней дистанции

Сергей Булеца последнее время не радовал своим дальним ударом. Наконец в 23-м туре его прорвало - идеальный штрафной в игре с "Минаем"

"Львов" продолжает творить сенсацию за сенсацией, на этот раз мяч, забитый Ренаном Оливейрой, позволил победить "Десну". Конечно, это ошибка защиты, но нельзя не отметить коллективный прессинг и выдержку бразильца

Шахаб Захеди передает привет своей бывшей команде классным ударом слета и приносит "Заре" победу над "Олимпиком"

Дмитрий Шастал добил мяч в пустые ворота. Казалось, ну что тут такого. Но обратите внимание, что именно он начал атаку на фланге, Ковалец зряче нашел партнера в штрафной, а Дмитрий доиграл эпизод до конца

"Динамо" забило целых пять голов в ворота "Ингульца", но в основном трудовых. Мы отметим четвертый - за классный пас через полполя на Жерсона Родригеса и зрячий удар Виктора Цыганкова из-за пределов штрафной

Победители предыдущих туров: