Суркис: С чемпионством первым меня поздравил Ахметов

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, кто первым поздравил с чемпионством в УПЛ.

– Поздравил ли вас с чемпионством Ринат Ахметов?

– Ринат Леонидович поздравил меня первым, чтобы вы понимали. Я не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок. С пожеланиями теплыми. Несмотря на то, что у его мамочки сегодня (25 апреля - прим.) день рождения, с чем я ее и поздравляю тоже, могу сказать, что Ринат Леонидович поздравил очень тепло и искренне.

Он мудрый и умный человек, который понимает, как зарабатывать и тратить деньги, как создаются большие команды. Нет "Динамо" – нет "Шахтера". Нет "Шахтера" – нет "Динамо". Поймите вы это. Сегодня в Украине осталось два клуба, которые могут вести какую-то конкурентоспособную битву. Это "Шахтер" и "Динамо".

"Динамо" какими-то своими амбициями, заложенными традициями компенсирует финансовую составляющую "Шахтера". Уверяю вас, в каждом матче мы в этом году наиграли на эти медали. Нам это чемпионство никто не подарил.

Стал "Шахтер" сильнее или слабее – пускай это оценивают в стане "Шахтера". Следующий сезон будет не легче", – сказал Суркис.

Напомним, что в 23-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и за три тура до финиша оформило в своей истории 16-й чемпионский титул.