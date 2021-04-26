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Суркис: С чемпионством первым меня поздравил Ахметов

Премьер-лига
(1 голосов)

С теплыми пожеланиями

Суркис: С чемпионством первым меня поздравил Ахметов

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, кто первым поздравил с чемпионством в УПЛ.

– Поздравил ли вас с чемпионством Ринат Ахметов?

– Ринат Леонидович поздравил меня первым, чтобы вы понимали. Я не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок. С пожеланиями теплыми. Несмотря на то, что у его мамочки сегодня (25 апреля - прим.) день рождения, с чем я ее и поздравляю тоже, могу сказать, что Ринат Леонидович поздравил очень тепло и искренне.

Он мудрый и умный человек, который понимает, как зарабатывать и тратить деньги, как создаются большие команды. Нет "Динамо" – нет "Шахтера". Нет "Шахтера" – нет "Динамо". Поймите вы это. Сегодня в Украине осталось два клуба, которые могут вести какую-то конкурентоспособную битву. Это "Шахтер" и "Динамо".

"Динамо" какими-то своими амбициями, заложенными традициями компенсирует финансовую составляющую "Шахтера". Уверяю вас, в каждом матче мы в этом году наиграли на эти медали. Нам это чемпионство никто не подарил.

Стал "Шахтер" сильнее или слабее – пускай это оценивают в стане "Шахтера". Следующий сезон будет не легче", – сказал Суркис.

Напомним, что в 23-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и за три тура до финиша оформило в своей истории 16-й чемпионский титул.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC SD CLUB (Кривой Рог)
26.04.2021 в 08:55
С заслуженным чемпионством заклятых!
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