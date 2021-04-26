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Буяльский: Не могли откладывать чемпионство Динамо на следующую игру

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне оформили в своей истории 16-й чемпионский титул

Буяльский: Не могли откладывать чемпионство Динамо на следующую игру

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула УПЛ.

- Сейчас уже даже немного опустошение, потому что сначала порадовались хорошо, а сейчас уже усталость.

- Можно сказать, что сегодня (25 апреля - прим.) был настоящий чемпионский матч, учитывая цифры на табло?

- Мы не могли откладывать дело на следующую игру или через игру. Должны были сегодня (25 апреля - прим.) выигрывать.

- Такое количество голов тоже связано с сегодняшним (25 апреля - прим.) настроем?

- У нас была задача выиграть с первых минут. Мы ее осуществили. А сколько забили – это уже везение и мастерство", - сказал Бульяский.

Напомним, что в 23-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Ингулец" (5:0) и за три тура до финиша оформило в своей истории 16-й чемпионский титул.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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