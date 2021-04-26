Шаран: Президент Александрии поддержал нас премиальными за победу над Шахтером

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал победу над "Шахтером" (2:0) в 23-м туре УПЛ.

"После Кубка было сложно настроить ребят на серьезный поединок, поэтому я сказал, что хорошо, что к нам едет "Шахтер". Мне кажется, если бы был другой соперник, наши футболисты не так бы отошли от проигранного кубкового матча. Я очень им благодарен за то, что они вышли и отдали на футбольном поле все силы для победы. И настраивались мы только на победу. Начало было неуверенным – мы видели эту неуверенность и в предыдущих матчах.

Понимали, что это очень сложно в психологическом плане. Слава Богу, мы не пропустили в первые 15 минут, а потом игра выровнялась, ребята почувствовали уверенность в своих силах, и самое главное – выдержали физически. Было много прессинга, на что мы игроков и настраивали. Так же мы настраивали их и на кубковый поединок с "Зарей", но, к большому сожалению, у нас были кадровые проблемы, а именно неготовность футболистов, на которых мы надеялись.

Сегодня (25 апреля - прим.) во втором тайме, когда забили второй мяч, я, честно говоря, удивился, что мы снова-таки смогли выдержать этот темп, прессинговать и не давать "Шахтеру" ничего сделать. Я понимаю, что у них были кадровые проблемы, но это "Шахтер" – бренд нашего футбола. Так что для нас это историческая победа – первая домашняя.

Очень благодарен болельщикам за поддержку, я слышал, как они кричали, как поддерживали лично меня. 11 лет работать в одном клубе с перерывом на один, 2012 год… Это очень приятно. Я болельщикам за это благодарен. И благодарен президенту за то, что он, невзирая на турнирное положение, снова поддержал нас премиальными за этот поединок", - сказал Шаран.