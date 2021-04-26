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Скрипник: Сейчас такой период, что важен лишь результат – мы его добились
Наставник "Зари" - о победе над "Олимпиком"
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Олимпиком" (2:1) в 23-м туре УПЛ.
"Результаты вчерашних матчей (24 апреля - прим.) сыграли нам на пользу, и мы подтвердили их сегодняшней (25 апреля - прим.) победой. Мы понимали, что нас ждёт непростой поединок, ведь в среду отыграли 120 минут на поле – выполнили задачу, попали в финал Кубка Украины. У соперника было больше времени на восстановления после прошлой встречи.
Сейчас такой период, что важен лишь результат – мы его добились. Хорошо вошли в игру, был забит быстрый мяч, что поспособствовало, так сказать спокойствию. Нужно играть спокойно, но не медленно. Мы стали играть медленно, чем воспользовался соперник, а после этого нужно было снова включаться и брать игру заново в свои руки. Мы рады, что Шахаб вышел на поле и смог нам помочь, это предаст ему уверенности.
Всех с победой, а мы двигаемся дальше, во вторник уже отправляемся на следующий поединок", - сказал Скрипник.
Напомним, что после 23-х туров в турнирной таблице УПЛ "Заря" находится на 3-м месте, в активе клуба 41 балл.
Добавим, что в финале Кубка Украины "луганчане" встретятся с "Динамо" 13 мая.
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