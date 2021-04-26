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Андриевский: Приход Мистера стал решающим – игроки Динамо очень благодарны Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболист "киевлян" прокомментировал завоевания чемпионского титула

Андриевский: Приход Мистера стал решающим – игроки Динамо очень благодарны Луческу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула УПЛ.

- Сложно передать словами, но я очень счастлив. Я думаю, я это только завтра осознаю (комментарий 25 апреля- прим).

- Что стало решающим, в том что вы стали чемпионами?

- Я думаю приход Мистера, конечно. Потому что футболисты все которые были до этого. Но пришел один человек с тренерским штабом и с ног на голову все мог перевернуть в нашем чемпионате. Мы ему очень благодарны - наша команда его ценит.

- Золотой дубль - это реальность?

- Мы верим в это, конечно реальность. Будем стараться

- Что пожелаешь болельщикам?

- Прежде всего здоровья, то что сейчас происходит в мире. И поскорей вернуться на трибуны - будем рады их видеть", - сказал Андриевский.


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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 12:27
Ребята, вам еще пахать и пахать. Вы можете лучше, но для этого надо работать и работать. Прогресс на лицо. Добавляйте и будет вам счастье, и нам тоже.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.04.2021 в 11:05
Просто заставил вас въе...ть вать, а не пижонить и валять дурака
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