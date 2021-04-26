Андриевский: Приход Мистера стал решающим – игроки Динамо очень благодарны Луческу

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула УПЛ.

- Сложно передать словами, но я очень счастлив. Я думаю, я это только завтра осознаю (комментарий 25 апреля- прим).

- Что стало решающим, в том что вы стали чемпионами?

- Я думаю приход Мистера, конечно. Потому что футболисты все которые были до этого. Но пришел один человек с тренерским штабом и с ног на голову все мог перевернуть в нашем чемпионате. Мы ему очень благодарны - наша команда его ценит.

- Золотой дубль - это реальность?

- Мы верим в это, конечно реальность. Будем стараться

- Что пожелаешь болельщикам?

- Прежде всего здоровья, то что сейчас происходит в мире. И поскорей вернуться на трибуны - будем рады их видеть", - сказал Андриевский.



